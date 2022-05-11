Меган Маркл может стать кандидатом в президенты США

Сестра Джо Байдена уверена, что у Маркл есть все шансы попробовать себя в политике.

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Сестра президента Джо Байдена Валери Байден Оуэнс заявила, что Меган Маркл могла бы стать хорошим потенциальным кандидатом на пост президента США. Об этом родственница американского гаранта сказала во вторник в программе ITV Good Morning Britain.

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Отвечая на вопрос корреспондента GMB Ноэля Филлипса, станет ли Меган Маркл "однажды хорошим потенциальным кандидатом, может быть, на пост президента?", Байден Оуэнс ответил: "Да, возможно. Конечно, она будет!".

Также Валери предложила Меган вступить в Демократическую партию, отметив, что в политике должно быть как можно больше женщин. По мнению сестры Байдена, чем больше разных точек зрения, тем лучше работает демократическая система. "И мы принимаем всех женщин", — добавила Валери.

До королевской жизни Меган Маркл говорила, что задумывалась о карьере в политике после того как прошла стажировку в посольстве США в Аргентине на первом курсе колледжа.

Известно, что члены британской королевской семьи, как правило, не занимаются политикой. Но учитывая, что Меган вместе с принцем Гарри выбрали другой путь, отказавшись от необходимости выполнять обязанности, которые возлагает Букингемский дворец на семью монарха, не исключено, что бывшая актриса задумается о карьере политика.

Слухи о том, что Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году ходят в американской прессе с прошлого года. Основанием для них стало предположение британской газеты The Mail on Sunday о том, что герцогиня якобы общается с ключевыми деятелями Демократической партии, а потому собирается заняться политикой.

Как писал ранее Фокус, принц Гарри с супругой Меган Маркл и их детьми совсем скоро приедут в Великобританию в рамках празднования 70-летия правления королевы Елизаветы. Монарх впервые познакомится со своей правнучкой Лилибет, которая родилась прошлым летом.

Фокус также сообщал, что королевская семья переживает по поводу приезда герцогов Сассекских, ожидая, что супруги могут устроить провокацию, чтобы привлечь к себе внимание прессы.