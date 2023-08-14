14 августа 2023 года: Медовый спас — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и заниматься работой по дому и огороду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа.
И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.
Что нельзя делать 14 августа:
- есть продукты животного происхождения;
- ссориться;
- заниматься работой по дому и огороду.
Народные приметы и поверья:
- еще есть цвет одуванчиков — осень будет теплой;
- роза не цветет – скоро похолодает;
- погода показывает, какой она будет 28 августа;
- ветрено – зима будет снежной и холодной.
День ангела празднуют:
Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор, София.
Родились в этот день:
1981 год — Наталья Карпа, певица, заслуженная артистка Украины;
1983 год — Мила Кунис, американская киноактриса.
Также в этот день:
1385 год – заключают Кревскую унию – соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которое предусматривало объединение этих стран в единое государство;
1457 год — напечатали первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна;
1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу.