14 августа 2023 года: Медовый спас — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и заниматься работой по дому и огороду.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа.

И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.

Что нельзя делать 14 августа:

есть продукты животного происхождения;

ссориться;

заниматься работой по дому и огороду.

Народные приметы и поверья:

еще есть цвет одуванчиков — осень будет теплой;

роза не цветет – скоро похолодает;

погода показывает, какой она будет 28 августа;

ветрено – зима будет снежной и холодной.

День ангела празднуют:

Александр, Дмитрий, Леонтий, Тимофей, Федор, София.

Родились в этот день:

1981 год — Наталья Карпа, певица, заслуженная артистка Украины;

1983 год — Мила Кунис, американская киноактриса.

Также в этот день:

1385 год – заключают Кревскую унию – соглашение между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, которое предусматривало объединение этих стран в единое государство;

1457 год — напечатали первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна;

1936 год — на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу.