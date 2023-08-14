Медовый Спас 2023: история, традиции и запреты
Сегодня начинается Успенский пост, а также принято святить мед, воду и мак.
Медовый Спас или Маковея: история праздника
14 августа 2023 года православная церковь отмечает Медовый Спас (Первый Спас). Также этот день называют Маковея – в честь Семи мучеников братьев Маккавеев, которые отдали жизнь за веру в Христа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа.
И Спас, и Маковея – народное название церковного праздника Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Согласно легенде, жителей Константинополя от болезней и эпидемий спас кусочек креста, на котором распяли Иисуса Христа, из храма Святой Софии. Его частицей также освятили все водоемы в Константинополе, после чего эпидемия ушла из города. Отсюда традиция святить воду на праздник Спаса.
Традиции Медового Спаса: что святят на Первый Спас
На Медовый Спас принято святить воду, мед и мак (в этот период идет заготовка мака и меда на зиму). Также есть традиция делать "маковейчки" – небольшие букеты из мака, трав и цветов. Их святят и целый год хранят дома у икон.
Еще в этот день верующие готовят выпечку с медом, раздают ее близким и нуждающимся.
Что нельзя делать на Медовый Спас:
- употреблять блюда животного происхождения и алкоголь, а также святить их в церкви;
- купаться в водоемах;
- устраивать гуляния и громкие празднования;
- заниматься работой по дому и огороду;
- ругаться и конфликтовать;
- желать другим зла и мстить.
Источник: http://blyzhchedoboga.com.ua/hrest-hospodniy-uspinskyi-pist/