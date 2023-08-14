Дэвид Бекхэм кардинально сменил имидж (фото)

Многодетный отец предстал перед поклонниками со свежей прической, вдохновившись образом своего сына Ромео.

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48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм сменил имидж. Снимками в новом амплуа звездный спортсмен делится в своем Instagram.

Отец четверых детей зашел в соцсеть, чтобы показать новую прическу, поделившись фотографией своей выбритой головы, подписав: "Ничего особо не изменилось. Надоели мои волосы, остриг их".

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Дэвид не единственный из Бекхэмов, кто претерпел стилевую трансформацию. Буквально на прошлой неделе его средний сын Ромео, 20 лет, рассказал, что черпает вдохновение от своего папы-футболиста, опубликовав селфи своей гладко выбритой головы с линией сбоку.

Дэвид Бекхэм Фото: David Beckham/Instagram

Многодетный отец ответил: "Хорошо выглядишь @romeobeckham", рядом со смайликом смеющегося лица.

Интересно, что Виктория Бекхэм, которая часто репостит фото своих мужа и детей, не поделилась в соцсетях новыми снимками Дэвида.

Ромео Бекхэм Фото: Скріншот

Напомним, Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и актером Остином Батлером подняли поваленное дерево в Канаде.

Также Фокус писал о макияже Дэвида Бекхэма, который ему сделала дочь Харпер.