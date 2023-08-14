Девід Бекхем кардинально змінив імідж (фото)

Багатодітний батько постав зі свіжою зачіскою, надихнувшись образом свого сина Ромео.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем змінив імідж. Знімками в новому амплуа зірковий спортсмен ділиться у своєму Instagram.

Батько чотирьох дітей зайшов у соцмережу, щоб показати нову зачіску, поділившись фотографією своєї щойно поголеної голови, підписавши: "Нічого особливо не змінилося. Набридло моє волосся, обстриг його".

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Девід не єдиний із Бекхемів, хто зазнав стильової трансформації. Буквально минулого тижня його середній син Ромео Бекхем, 20 років, розповів, що черпає натхнення від свого тата-футболіста, опублікувавши селфі своєї гладко поголеної голови з виголеною збоку лінією.

Девід Бекхем Фото: David Beckham/Instagram

Багатодітний батько відповів: "Гарно виглядаєш @romeobeckham", поряд із смайликом обличчя, що сміється.

Цікаво, що Вікторія Бекхем, яка часто репостить фото своїх чоловіка та дітей, не поділилася в соцмережах новими знімками Девіда.

Ромео Бекхем Фото: Скриншот

Нагадаємо, Девід Бекхем із сином Крузом та актором Остіном Батлером підняли повалене дерево в Канаді.

Також Фокус писав про макіяж Девіда Бекхема, який йому зробила донька Гарпер.