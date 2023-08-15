Кендалл Дженнер и Bad Bunny демонстрировали чувства на публике (видео)

Звездная пара посетила концерт Дрейка в Инглвуде.

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27-летняя американская модель Кендалл Дженнер и рэпер Bad Bunny продемонстрировали чувства на концерте Дрейка. Об этом пишет Page Six.

В сети распространяют видео, на котором Дженнер и Bad Bunny, чье настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио, обнимались на своих VIP-креслах.

Музыкант обнял Дженнер, когда они продолжали свой разговор, прежде чем разойтись, чтобы танцевать со сцепленными руками.

Очевидец рассказал, что влюбленная пара "развлекалась, пока Ким [Кардашьян] была рядом с ними" в Инглвуде, штат Калифорния.

Кендалл Дженнер и Bad Bunny

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Дуэт, который держал свой роман в тайне с момента появления первых слухов в феврале 2023 года, надел черные кожаные штаны на свое "музыкальное свидание".

Кендалл Дженнер и Bad Bunny

Одна из клана Кардашьян сочетала свои обтягивающие брюки с коротким топом в тон, а Bad Bunny выбрал темно-коричневую куртку, бейсболку и солнцезащитные очки.

Напомним, Кендалл Дженнер в кожаном платье посетила вечеринку своего бренда текилы.

Также Фокус писал о вероятном романе Шакиры и Дрейка, которых заметили на одной вечеринке.