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Стиль життя

Кендалл Дженнер та Bad Bunny демонстрували почуття на публіці (відео)

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Фото: Instagram/Kendall | Кендалл Дженнер

Зіркова пара відвідала концерт Дрейка в Інглвуді.

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27-річна американська модель Кендалл Дженнер і репер Bad Bunny продемонстрували почуття на концерті Дрейка. Про це пише Page Six.

У мережі поширюють відео, на якому Дженнер і Bad Bunny, чиє справжнє ім’я Беніто Антоніо Мартінес Окасіо, обіймалися на своїх VIP-кріслах.

Музикант обійняв Дженнер, коли вони продовжували свою розмову, перш ніж розійтися, щоб танцювати зі зчепленими руками.

Очевидець розповів, що закохана пара "розважалася, поки Кім [Кардашʼян] була поруч з ними" в Інглвуді, штат Каліфорнія.

Кендалл Дженнер та Bad Bunny

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Дует, який тримав свій роман у таємниці з моменту появи перших чуток у лютому 2023, одягнув чорні шкіряні штани на своє "музичне побачення".

Кендалл Дженнер та Bad Bunny

Одна з клану Кардашʼян поєднала свої обтягуючі штани з коротким топом у тон, а Bad Bunny обрав темно-коричневу куртку, бейсболку та сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер у шкіряній сукні відвідала вечірку свого бренду текіли.

Також Фокус писав про ймовірний роман Шакіри та Дрейка, яких помітили на одній вечірці.