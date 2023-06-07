Кендалл Дженнер у шкіряній сукні на вечірці свого бренду текіли (фото)

Кендалл Дженнер вибрала для заходу елегантну сукню без бретельок.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер відвідала вечірку на честь свого бренду 818 Tequila у популярній точці Лос-Анджелеса Lavo. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів виглядала чудово в шоколадно-коричневій шкіряній сукні з білою тканинною вставкою по подолу. Сукня без бретелів облягала її підтягнуту постать. Дженнер доповнила елегантний образ парою чорних туфель із гострим носом. Волосся вона залишила розпущеним з проділом посередині.

Кендал запустила бренд текіли у травні 2021 року. Назва бренду названа на честь коду міста у районі Калабасас. Сім'я Кардашьян-Дженнер має великий досвід успішної роботи в різних сферах бізнесу, і 818 Tequila не стала винятком. Коли він був запущений у США, він розпродав весь свій запас у 130 000 ящиків у перший рік. В асортименті 818 є три види текіли: Blanco, Resposado та Añejo.

Під час прем'єри третього сезону The Kardashians на Hulu Кендалл влаштувала званий обід зі своєю родиною, друзями та колегами, щоб відсвяткувати дворіччя з моменту запуску 818 року.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом.