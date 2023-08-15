Три знака Зодиака, которым повезет в период Черного новолуния 16 августа 2023 года

Черное новолуние произойдет 16 августа 2023 года, но его влияние мы можем ощущать следующие три дня. Для некоторых знаков Зодиака этот период будет удачным.

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Близнецы

Для вас, Близнецы, это новолуние станет временем для обновления взаимоотношений. Вы сможете прояснить ситуацию с партнерами или друзьями и начать новую главу в общении. Откройтесь для честных разговоров и серьезных планов. Это хорошее время для создания уюта в доме, общения с семьей и близкими. Вы можете начать ремонтные работы или заняться совместными проектами.

Дева

Новолуние подарит Девам возможность улучшить финансовое положение. Вы можете начать новый источник дохода или пересмотреть свои инвестиции. Важно быть осмотрительным и стратегичным в финансовых решениях. Также в этот период вы можете начать новый курс обучения, приступить к писательскому проекту или активно участвовать в дискуссиях. Ваш интеллект будет вашим главным оружием.

Стрелец

Для вас, Стрельцы, новолуние станет временем личностного роста. Вы можете начать работать над своими личными качествами, развивать навыки и расширять кругозор. Под его влиянием вы найдете новые способы самовыражения. Также новолуние принесет Стрельцам энергию для улучшения здоровья и благополучия. Вы можете начать заниматься физической активностью, заняться долгожданными привычками или начать новый режим питания.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba

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