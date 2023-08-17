17 августа – День черного кота: суеверия, приметы и факты (фото, видео)

Впервые этот праздник начали отмечать в 2011 году, чтобы развеять стереотипы вокруг черных котов.

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17 августа отмечается Междунароный день признательности к черному коту, который в простонародье называют Днем черного кота. Фокус решил подробнее рассказать об этом празднике и черных кошках в частности, поскольку эти животные заслуживают, чтобы о них говорили больше.

История праздника

Национальный день защиты черной кошки придуман в 2011 году организацией Cats Protection. Когда кампания была запущена впервые, выяснилось, что черным кошкам требуется в среднем на неделю больше времени, чтобы найти дом, чем другим цветным кошкам. По этой причине кампания была организована, чтобы прославить черных кошек и способствовать их продвижению как красивых домашних животных, заслуживающих такой же любви и внимания, как и другие кошки.

Что касается даты, то и она не случайна. 17 августа в 1843 году в американской газете Saturday Evening Post был опубликован рассказ Эдгара Аллана По "Черный кот" – крайне мрачное произведение, где животное мстит своему хозяину за убийство.

Суеверие о том, что черные коты приносят несчастья и смерть, идет из Древней Греции. Согласно одному из мифов, богиня Земли Гера хотела предотвратить появление на свет Геракла (внебрачного сына ее мужа Зевса и принцессы Алкмены). Слуга Алкмены помешал планам богини, а та в отместку превратила его в черную кошк, и отправила служить богу смерти и колдовства. С тех пор любая черная кошка, по легенде, может служить богу смерти.

Из-за суеверий в некоторых культурах эти животные до сих пор у многих ассоциируются с неудачей.

"Суеверия уходят корнями в эпоху, когда жизнь была полна неопределенности, и люди чувствовали себя игрушкой в чужих руках. Тогда и появилось убеждение, что судьбу можно ублажить, если точно соблюдать хорошие приметы и избегать дурных", – пишет автор справочника примет Британии и Ирландии Стивен Рауд, добавив, что именно так и возникло пренебрежение к черным котам в Европе, перешедшее в паранойю в XVI веке, когда ни в чем не повинных животных массово сжигали на кострах.

В средние века, когда страх перед магией и колдовством был повсеместным, многие верили, что для ведьм и колдунов черные коты — помощники в ритуалах черной магии, а некоторые особенно злые ведьмы могут превращаться в этих животных. Папа Римский Григорий IX (1145-1241) очень не любил кошек, особенно черных. Поэтому в 1233 году он издал буллу "Vox in Rama", в которой демонизирует еретиков и, в том числе, объявляет черную кошку воплощением Сатаны. Инквизиция организовала уничтожение кошек. Оно продолжалась приблизительно до 1700 года. Из-за этого в Европе резко выросло количество крыс, которые поспособствовали распространению чумы. К 1352 году в Европе от чумы умерло 25 миллионов человек.

В 1880-ых годах черный цвет стал ассоциироваться с анархизмом. Одна из акций протеста получила название "Стачка диких кошек", а символом анархо-синдикалистов и радикальных профсоюзов стала черная кошка, как правило, с выгнутой спиной и выпущенными когтями. Наличествовала черная кошка и в символе организации "Индустриальные рабочие мира — ИРМ" (Industrial Workers of the World — IWW), важным индустриальным профсоюзом и первым американским профсоюзом, принимавшим и организовывавшим женщин и цветных.

Черная кошка – символ нархистов

Даже сейчас, в век науки и развития технологий, огромного массива любой информации обо всем на свете есть те, кто продолжает опасаться черных кошек.

Таким образом этот день был придуман, чтобы показать людям, что черная кошка может быть прекрасным выбором, и помочь повысить осведомленность о черных кошках в целом. Одним из способов отметить этот день стала традиция сфотографироваться со своим питомцем, чтобы поделиться и распространить информацию о дне в социальных сетях с хэштегом #BlackCatAppreciationDay.

Приметы о черных кошках

Самая известная примета о черной кошке гласит, что если это животное перебежало дорогу – жди беды. Она настолько крепко засела в подсознании многих поколений, что рационально объяснить ее люди просто не могут. Из-за большого количества тех, кто упорно продолжает верить в эту примету, кажется, что все, что связано с черными кошками, – это действительно плохо, к проблемам и тому подобное.

О примете с черным котом есть даже песня

Однако все совсем не так. Черные кошки были очень уважаемыми созданиями еще со времен Древнего Египта, где богиня Басет изображалась в виде черной кошки. Эта богиня-кошка была защитницей женщин и домашнего очага, поэтому пользовалась всеобщим уважением.

В Древней Америке верили, что кости черных кошек обладают магической силой, привлекающей власть и удачу.

Мореплаватели считали, что черный котенок на корабле успокаивает и море, и ветер. Ценились в морских странствиях черные полидактильные кошки, то есть те, у которых на лапах было больше пяти пальцев. Именно такие кошки изначально назывались корабельными. При этом в море избегали произносить слово "кошка" — это могло накликать беду! Упавшая за борт кошка означала немедленное приближение шторма. Моряки при кораблекрушении до последней возможности старались спасти кошку.

Черные кошки приносили больше пользы, чем вреда Фото: Getty Images

В Англии, если черная кошка посетит отель, пансионат или гостиницу, хозяевам и персоналу рекомендуется вежливо приветствовать ее, поскольку она приведет больше посетителей. Есть в Великобритании и другие суеверия относительно черных кошек. Например, если перед вами идет черная кошка, говорят, что она унесет ваши проблемы с собой. Также упитанный черный кот считается оберегом для удачного брака.

В Шотландии верят, что наличие черные котята на крыльце привлечет положительные события и избавит от несчастий.

Когда черная кошка сидит на дороге – к деньгам и удаче, а если бежит по дороге, то это – к успеху и счастью. Если черный кот или кошка бежит по дороге, поблагодарите животное за счастье.

Черный кот прокрался в дом – ждите любви. Если к вам на улице прибивается котенок черного цвета, это к крепкой любви. Животное необходимо взять себе или отдать в добрые руки.

Поведение кота работало еще и как прогноз погоды. Например, когда он чихал – ждали дождя, а когда животное активно чистило свой мех, это означало приближение солнечных дней.

Интересные факты о черных кошках

На Суматре, чтобы вызвать дождь, бросают в реку черного кота и некоторое время не выпускают его на берег, а когда позволяют ему выбраться из реки, то и на берегу его преследует ватага полуодетых женщин, обливающих водой и его, и друг друга.

В американском городе Лик-Спрингсе, штат Индиана, до сих пор существует закон, согласно которому, все владельцы черных котов обязаны надевать им на шею колокольчики, выпуская на улицу в пятницу 13-го числа.

В начале ХХ века в отдаленных штатах США закапывали мертвую кошку в лесу неподалеку от деревни для того, чтобы у жителей не было бородавок. Подтверждение этого суеверия можно найти в книге Марка Твена "Приключения Тома Сойера".

Жители Йоркшира верили, что если на берегу у жены живет черная кошка, то мужу в море ничего не угрожает. В связи с этим кошек такого цвета часто воровали, чтобы обеспечить защиту другим мореплавателям.

Английский монарх Карла I был владельцем черной кошки, которая, верил она, благодаря которой судьбы была к нему благосклонна. Король сильно боялся потерять любимицу и даже приставил к ней охрану. Несмотря на все его старания, кошка однажды все же ушла в мир иной. "У меня больше не будет счастья!" – воскликнул король. Карл I оплакивал свою кошку, восклицая, что уже никогда не будет счастлив И он оказался прав: на следующий день после смерти животного его арестовали и через несколько месяцев отрубили голову.

Существует легенда, что генсеку СССР Леониду Брежневу Далай-Лама в 1969 году подарил черного магического кота, который мог предвидеть опасности и спасать своего хозяина. В том же году, когда кот, которого назвали Ламой, не желая выпускать хозяина из дома, проявил беспокойство, Брежнев приказал поменять место своего авто в кортеже, и серьезные ранения получили те, кто ехал на традиционном брежневском месте. Через год история повторилась. Кот опять не хотел выпускать хозяина из дома, и Брежнев, отменив все дела, остался дома. Но именно в этот раз в правительственный автомобиль, уехавший без политика, врезался грузовик, и пассажир легковушки погиб. Весной 1982 года черного кота не стало, его сбила машина, а через несколько месяцев умер и сам Леонид Ильич.

Сколько существует пород черных кошек?

Согласно данным Ассоциации любителей кошек, есть 22 породы, представители которых могут иметь однотонный черный цвет. Среди наиболее популярных – британская короткошерстная, персидская кошка, порода британская короткошерстная, девон-рекс, турецкая ангора, мейн-кун, скоттиш-фолд, бенгальская, сибирская, ориентальная

Единственная порода в мире, кошки которой имеют только черный цвет, – бомбейская. Она была выведена в 50-е годы XX столетия американскими любителями в штате Кентукки, с целью создания миниатюрной кошачьей копии черной пантеры. Для этой цели были скрещены бурые кошки бурманской породы с черными кошками породы "американская короткошерстная". Выведение "чистой" породы длилось четыре поколения кошек, пока не был достигнут положительный результат: выведена "маленькая пантера". Ее шерсть была черной и блестящей, плотной и гладкой, словно сатин. У нее также черный нос и подушечки на лапках.

Монетизация черных кошек

В последние десятилетия костюмы и образы черных кошек на Хэллоуин и тематические "ведьминские" праздники приносят их создателям хорошие деньги.

Не отстают и производители товаров для кошек. Порой, реклама их товаров – это отдельный вид искусства.

"Черная кошка приносит неудачу только в том случае, если вы мышь", – заявил производитель GPS-маячков для кошачьих ошейников 24petwatch.

"Черная кошка приносит неудачу только в том случае, если вы мышь", – гласит реклама Фото: 24Petwatch

Где еще отмечаются праздники, посвященные кошкам?

В США Днем кошки является 29 октября. По утверждению сайта Национального дня кошки, праздник отмечается с 2005 года при поддержке Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Днем кошки является 29 октября. По утверждению сайта Национального дня кошки, праздник отмечается с 2005 года при поддержке Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. В Японии День кошки отмечается 22 февраля. Это связано с тем, что на японском языке мяуканье кошки передается как "нян-нян-нян". "Нян" также может означать "два", а "два-два-два" можно расценить как 22 февраля. В этот день в Токио проводится фестиваль дня кошек, где животные выигрывают призы за самое уникальное поведение. Праздник проводится с 1987 года, когда его впервые организовал исполнительный комитет дня кошек совместно с организацией по производству кормов по результатам опроса.

День кошки отмечается 22 февраля. Это связано с тем, что на японском языке мяуканье кошки передается как "нян-нян-нян". "Нян" также может означать "два", а "два-два-два" можно расценить как 22 февраля. В этот день в Токио проводится фестиваль дня кошек, где животные выигрывают призы за самое уникальное поведение. Праздник проводится с 1987 года, когда его впервые организовал исполнительный комитет дня кошек совместно с организацией по производству кормов по результатам опроса. В Польше День кота празднуется 17 февраля. Участники праздника играют с шерстяными клубками и в кульминации все оказываются обмотанными разноцветными нитками.

День кота празднуется 17 февраля. Участники праздника играют с шерстяными клубками и в кульминации все оказываются обмотанными разноцветными нитками. В Италии 17 ноября празднуется День черного кота.

Ранее Фокус писал, что в 2020 году из музея Булгакова в Киеве пропала кошка Маргарита, которая была символом этого места. К сожалению, позже животное нашли мертвым.