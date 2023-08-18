Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на ее развод

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были в браке с 2004 по 2007. От их союза подрастают двое сыновей.

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Бывший муж Бритни Спирс, 45-летний танцор Кевин Федерлайн положительно отзывается о поп-звезде на фоне ее развода с Сэмом Асгари. Об этом сообщает NewsNation.

"Он просто надеется, что они все урегулируют", — сказал адвокат экс-возлюбленного артистки Марк Винсент Каплан.

"Средства массовой информации уделяют этому особое внимание, — отметил юрист по семейному праву, прежде чем добавить, — и он просто надеется, что все получится лучше".

Каплан также сказал, что 45-летний Федерлайн "просто надеется", что 41-летняя Спирс и 29-летний Асгари "примут правильные решения и попытаются все устроить: либо пойдут разными путями, либо снова сойдутся".

Мужчина подытожил: "Он желает ей всего лучшего".

Каплан также рассказывал, что его клиент "жалеет", что отношения Спирс и Асгари не сложились, повторяя, что его клиент желает своей бывшей жене добра.

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Кевин Федерлайн Фото: Getty Images

Адвокат также отмечает, что танцор не говорил с певицей о ее разрыве.

"Очевидно, что если бы Бритни обратилась к [Федерлайну], он бы не ушел от ее звонка, но я не вижу никакой причины, почему они будут говорить из-за ее развода с Сэмом".

Федерлайн лично не знал Асгари, однако считал, что иранско-американский актер "казалось, сделал Бритни счастливой".

Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс била Сэма Асгари ночью.

Также Фокус писал о возможных причинах развода певицы спустя год после свадьбы.