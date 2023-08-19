Яблочный Спас или Преображение Господне: традиции и запреты праздника

Значение Преображения Господнего, запреты Яблочного Спаса, что, кроме яблок, еще святят в этот день и новая дата праздника.

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Значение праздника Преображение Господне

По церковному преданию, Иисус Христос взял Петра, Иоанна и Иакова на гору Фавор, где предстал перед ними в новом подобии – его лицо засияло, а одеяние стало белым как снег. Преображение показывает, что в Иисусе Христе сплелись два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, "дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами".

Яблочный Спас – народное название этого церковного праздника.

Традиции Яблочного Спаса

В Яблочный спас верующими принято благодарить Бога за новый урожай. Сегодня в церковь для освящения берут яблоки, виноград, сливы, помидоры, груши. Также освящать можно хлеб и мед. Из яблок готовили разнообразные блюда, запекали их с медом и орехами. До Спаса христиане старались не пробовать яблок.

Что нельзя делать на Яблочный Спас:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

проводить громкие гуляния;

ссориться и скандалить;

работать по дому;

гулять свадьбу.

Новая дата праздника

Традиционно Яблочный Спас или Преображение Господне приходится 19 августа. Но в связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года, украинцы ежегодно этот праздник будут отмечать 6 августа.

Источник: http://blyzhchedoboga.com.ua/preobrazhennya-gospodnye/