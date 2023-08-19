Яблучний Спас або Преображення Господнє: традиції та заборони свята

Значення Преображення Господнього, заборони Яблучного Спаса, що, крім яблук, ще святять цього дня і нова дата свята.

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Значення свята Преображення Господнє

За церковним переказом, Ісус Христос взяв Петра, Іоанна та Якова на гору Фавор, де постав перед ними в новій подобі — його обличчя засяяло, а вбрання стало білим як сніг. Преображення показує, що в Ісусі Христі сплелися два єства — божественне і людське. Під час Преображення божественна природа Христа не змінювалася, але була лише явлена в Його людській природі. За словами Іоанна Златоуста, воно відбулося, "щоб показати нам майбутнє преображення єства нашого і майбутнє Своє пришестя на хмарах у славі з ангелами".

Яблучний Спас — народна назва цього церковного свята.

Традиції Яблучного Спаса

На Яблучний спас вірянами заведено дякувати Богові за новий урожай. Сьогодні до церкви для освячення беруть яблука, виноград, сливи, помідори, груші. Також освячувати можна хліб і мед. З яблук готували різноманітні страви, запікали їх із медом і горіхами. До Спаса християни намагалися не куштувати яблук.

Що не можна робити на Яблучний Спас:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

проводити гучні гуляння;

сваритися і скандалити;

працювати по дому;

гуляти весілля.

Нова дата свята

Традиційно Яблучний Спас або Преображення Господнє припадає на 19 серпня. Але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, тепер українці щорічно відзначатимуть це свято 6 серпня.

Джерело: http://blyzhchedoboga.com.ua/preobrazhennya-gospodnye/