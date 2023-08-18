Стилистка рассказала о трех лучших образах принцессы Шарлотты
С такой стильной мамой, как Кейт Миддлтон, неудивительно, что принцесса Шарлотта всегда выглядит прекрасно.
Принцесса Шарлотта уже давно стала иконой стиля и модным инфлюэнсером, что, впрочем, не слишком радует ее родителей. Но факт остается фактом, каждое появление принцессы на публике становится сенсацией. И известная британская стилистка Мелисса Лунд выбрала ее лучшие образы. Какие наряды Шарлотты попали в топ-3 стилистки, пишет Express.
Будь то шорты, джинсы и джемперы или элегантные юбки и платья, Шарлотта всегда выглядит мило и соответствующе своему возрасту. Так что немудрено, что ее образами вдохновляются по всему миру, а все, что она надевает – становится хитом.
"Я видела три наряда, которые носила Шарлотта, и они мне очень понравились, — говорит Мелисса.
Ее первым выбором был великолепный белый наряд принцессы Шарлотты, который для нее выбрали для коронации короля Чарльза.
Несомненно, пропустить этот образ было невозможно.
Наряд Шарлотты копировал платье ее матери, Кейт Миддлтон, и у них были одинаковые головные уборы: серебристые венки от Jess Collett X Alexander McQueen.
Платье из шелкового крепа цвета слоновой кости имело юбку средней длины и длинные рукава.
Платье было украшено вышитыми розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками, которые представляли четыре страны Соединенного Королевства.
Удивительно, но хоть Шарлотта и выглядела очень торжественно, ей явно было комфортно, ведь наряд не стеснял ее движений и позволял наслаждаться торжеством.
Вторым любимым образом Шарлотты эксперта было платье Self-Portrait цвета слоновой кости с черной строчкой на воротнике, которое она надела на концерт в честь коронации своего дедушки Чарльза.
Это было шифоновое платье цвета слоновой кости с фестонным воротником по цене 210 фунтов стерлингов. И конечно, оно стало хитом продаж, не успели в соцсети попасть первые снимки Шарлотты.
И наконец третьим модным образом в фаворитах стилистки оказалось зеленое пальто Amaia Razorbil от бренда Charlotte.
Очаровательное пальто с двумя рядами пуговиц за скромные 140 фунтов Шарлотта надевала в 2019 году на Рождество в Сандрингеме. Тогда она сочетала его с темными колготками и черными туфельками с ремешком.
По мнению стилистки, это идеальный зимний образ для девочки. Он удобный и элегантный.
Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных вещах, которые носила принцесса. Оказывается, Шарлотта стала иконой стиля еще до того, как произнесла свое первое слово. Даже одеяльце, в которое ее завернули на крыльце роддома, немедленно стало хитом продаж. Впоследствии поразительное влияние принцессы на моду назвали "эффектом Шарлотты".