Стилистка рассказала о трех лучших образах принцессы Шарлотты

С такой стильной мамой, как Кейт Миддлтон, неудивительно, что принцесса Шарлотта всегда выглядит прекрасно.

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Принцесса Шарлотта уже давно стала иконой стиля и модным инфлюэнсером, что, впрочем, не слишком радует ее родителей. Но факт остается фактом, каждое появление принцессы на публике становится сенсацией. И известная британская стилистка Мелисса Лунд выбрала ее лучшие образы. Какие наряды Шарлотты попали в топ-3 стилистки, пишет Express.

Будь то шорты, джинсы и джемперы или элегантные юбки и платья, Шарлотта всегда выглядит мило и соответствующе своему возрасту. Так что немудрено, что ее образами вдохновляются по всему миру, а все, что она надевает – становится хитом.

"Я видела три наряда, которые носила Шарлотта, и они мне очень понравились, — говорит Мелисса.

Ее первым выбором был великолепный белый наряд принцессы Шарлотты, который для нее выбрали для коронации короля Чарльза.

Принцесса Шарлотта и принц Луи на коронации Фото: Getty Images

Несомненно, пропустить этот образ было невозможно.

Наряд Шарлотты копировал платье ее матери, Кейт Миддлтон, и у них были одинаковые головные уборы: серебристые венки от Jess Collett X Alexander McQueen.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон на коронации Фото: Getty Images

Платье из шелкового крепа цвета слоновой кости имело юбку средней длины и длинные рукава.

Платье было украшено вышитыми розами, чертополохом, нарциссами и трилистниками, которые представляли четыре страны Соединенного Королевства.

Удивительно, но хоть Шарлотта и выглядела очень торжественно, ей явно было комфортно, ведь наряд не стеснял ее движений и позволял наслаждаться торжеством.

Вторым любимым образом Шарлотты эксперта было платье Self-Portrait цвета слоновой кости с черной строчкой на воротнике, которое она надела на концерт в честь коронации своего дедушки Чарльза.

Фото: Getty

Это было шифоновое платье цвета слоновой кости с фестонным воротником по цене 210 фунтов стерлингов. И конечно, оно стало хитом продаж, не успели в соцсети попасть первые снимки Шарлотты.

И наконец третьим модным образом в фаворитах стилистки оказалось зеленое пальто Amaia Razorbil от бренда Charlotte.

Принцесса Шарлотта в 2019 году Фото: Getty Images

Очаровательное пальто с двумя рядами пуговиц за скромные 140 фунтов Шарлотта надевала в 2019 году на Рождество в Сандрингеме. Тогда она сочетала его с темными колготками и черными туфельками с ремешком.

По мнению стилистки, это идеальный зимний образ для девочки. Он удобный и элегантный.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных вещах, которые носила принцесса. Оказывается, Шарлотта стала иконой стиля еще до того, как произнесла свое первое слово. Даже одеяльце, в которое ее завернули на крыльце роддома, немедленно стало хитом продаж. Впоследствии поразительное влияние принцессы на моду назвали "эффектом Шарлотты".