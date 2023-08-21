Британська стилістка розповіла про три найкращі образи принцеси Шарлотти

Із такою стильною мамою як Кейт Міддлтон не дивно, що принцеса Шарлотта завжди має чудовий вигляд.

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Принцеса Шарлотта вже давно стала іконою стилю та модною інфлюенсеркою, що, втім, не надто тішить її батьків. Але факт залишається фактом, кожна поява принцеси на публіці стає сенсацією. І відома британська стилістка Мелісса Лунд вибрала її найкращі образи. Які вбрання Шарлотти потрапили в топ 3 стилістки, пише Express.

Чи-то шорти, джинси та джемпери, чи-то елегантні спідниці та сукні, Шарлотта завжди має милий вигляд, відповідний своєму віку. Тож не дивно, що її образами надихаються в усьому світі, а все, що вона одягає, стає хітом.

"Я бачила три вбрання, які носила Шарлотта, і вони мені дуже сподобалися, — каже Мелісса.

Її першим вибором було чудове біле вбрання принцеси Шарлотти, яке для неї вибрали для коронації короля Чарльза.

Принцеса Шарлотта й принц Луї на коронації Фото: Getty Images

Безсумнівно, пропустити цей образ було неможливо.

Вбрання Шарлотти копіювало сукню її матері, Кейт Міддлтон, і в них були однакові головні убори: сріблясті вінки від Jess Collett X Alexander McQueen.

Принцеса Шарлотта й Кейт Міддлтон на коронації Фото: Getty Images

Сукня з шовкового крепу кольору слонової кістки мала спідницю середньої довжини й довгі рукави.

Сукня була прикрашена вишитими трояндами, будяком, нарцисами та трилисниками, які представляли чотири країни Сполученого Королівства.

Дивно, але хоч Шарлотта й мала дуже урочистий вигляд, їй вочевидь було комфортно, адже вбрання не сковувало її рухів і давало змогу насолоджуватися урочистістю.

Другим улюбленим образом Шарлотти експертки була сукня Self-Portrait кольору слонової кістки з чорним рядком на комірі, яку вона одягла на концерт на честь коронації свого дідуся Чарльза.

Фото: Getty

Це була шифонова сукня кольору слонової кістки з фестонним коміром за ціною 210 фунтів стерлінгів. І звісно, вона стала хітом продажів, не встигли в соцмережі потрапити перші знімки Шарлотти.

І нарешті третім модним образом у фаворитах стилістки виявилося зелене пальто Amaia Razorbil від бренду Charlotte.

Принцеса Шарлотта у 2019 році Фото: Getty Images

Чарівне пальто з двома рядами ґудзиків за скромні 140 фунтів Шарлотта одягала 2019 року на Різдво в Сандрінгемі. Тоді вона поєднувала його з темними колготками та чорними туфельками з ремінцем.

На думку стилістки, це ідеальний зимовий образ для дівчинки. Він зручний і елегантний.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші речі, які носила принцеса. Виявляється, Шарлотта стала іконою стилю ще до того, як вимовила своє перше слово. Навіть ковдрочка, у яку її загорнули на ґанку пологового будинку, негайно стала хітом продажів. Згодом разючий принцеси на моду назвали "ефектом Шарлотти".