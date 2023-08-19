Дачный вайб: Памела Андерсон в деловых ансамблях позировала на ферме (фото, видео)

Памела позировала на своем огороде.

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56-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон внезапно сменила откровенные купальники и смелые ансамбли на очень стильные и элегантные наряды, которые подчеркнули ее возрастную красоту. Пэм стала лицом рекламной кампании новой коллекции Babaton Fall '23 канадского бренда Aritzia. Бэкстейджем со съемок актриса поделилась у себя на странице в соцсети.

"Для меня большая честь быть частью кампании Aritzia Babaton осень-зима 2023. У нас не только одни и те же корни BC (Британская Колумбия), но мы также разделяем непринужденную эстетику — они позволяют мне чувствовать себя абсолютно комфортно и уверенно, не ставя под угрозу мой индивидуальный стиль", – говорит знаменитость о сотрудничестве.

Рекламная кампания была снята в ее доме на берегу океана в ее родном городе Ледисмит, что может показаться несоответствием элегантным костюмам коллекции, но в этом и был смысл.

"Косить газон в деловом костюме было для меня разумно: сад — это мой офис. Это была забавная часть, и именно поэтому для меня было таким замечательным и естественным опытом наконец поработать вместе".

Элегантный костюм был только началом коллекции, которая включает в себя множество офисных вещей, таких как кожаные тренчи, сшитые на заказ макси-юбки, шикарные блейзеры, мини-юбки и брюки со складками.

"В этом сезоне особое внимание уделяется модному гардеробу, и Пэм привнесла свою энергию сильной женщины в сшитые на заказ предметы первой необходимости, роскошные свитера и современные костюмы из новой коллекции. Рожденная и выросшая в Британской Колумбии, Памела не только служит героиней родного города для Aritzia, но и олицетворяет непринужденную уверенность женщины Babaton", – подчеркнула Дженнифер Вонг, генеральный директор Aritzia.

Фото: Aritzia

Заслуживает внимания и макияж Андерсон в рекламной кампании. Он относительно простой и даже скромный по ее меркам: ее фирменные тонкие брови присутствуют, но остальная часть ее макияжа свежа и естественна, позволяющая показать ее веснушки. У нее – подводка для глаз и нежно-розовая помада. Ее ярко-светлые волосы свободно спадают на плечи и слегка взлохмачены. Сдержанный образ завершает классический молочный маникюр.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон похвасталась урожаем со своего огорода.