"Высмеять местных царьков": Горбунов оправдался за сериал про Поворознюка (видео)

По словам продюсера, действия 24-серийного фильма, на съемки которого из бюджета выделяли 33 млн гривен, должны были проходить в несуществующем ПГТ Ингулец, где есть "местный царь", наподобие Александра Поворознюка.

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Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов после скандала из-за съемок сериала за 33 миллиона бюджетных гривен, признался, что в сюжете хотел высмеять таких "местных царьков", как скандальный предприниматель Александр Поворознюк, а не делать из них героев. Об этом он сказал в интервью украинской телеведущей Алине Доротюк.

"Люди, которые разогнали, что это будет сериал о Поворознюке, каких-то беглецов-айтишников. Ни один из этих людей не читал сценарий. А сценарий очень прост: начинается война, два айтишника в Харькове идут в военкомат, им отказывают… Они решают продолжать делать свой стартап, переехать на запад Украины, чтобы завершить его и донатить на ВСУ", – рассказал Горбунов.

По словам продюсера, действия 24-серийного фильма должны были проходить в несуществующем ПГТ Ингулец, где есть "местный царь", наподобие Александра Поворознюка.

"Наша главная задача высмеять таких царьков, которые чувствуют себя королями, даже выше власти в районном центре. Чтобы было понятно, кто он как выглядит, мы придумали, что это такой как Поворознюк… Чтобы показать всю его надменность и никчемность. Это имя нарицательное, чтобы людям, которые принимают наши заявки, было понятно, о ком идет речь", — отметил Горбунов.

Продюсер также добавил, что не смотрел российский сериал "Жуки", по сюжету напоминающий "СМТ Ингулец".

"Я не смотрел сериал "Жуки", но не уверен, что там есть донаты на ВСУ, блокпосты, дежурство на блокпостах, охота на ДРГ-шников и в конце наши герои становятся реальными героями, потому что они ловят ФСБ-шников", — пояснил Горбунов.

Напомним, 19 июля стало известно, что Юрий Горбунов собирается снять сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств. Фирма шоумена выиграла тендер на съемки картины "СМТ Ингулец" об айтишниках, которые, по сценарию, во время войны бегут из Харькова в село в Кировоградской области, где всем руководит фермер Паровоз по кличке "Батя". В Сети предполагали, что его прототипом стал аграрий Александр Поворознюк.

В свое оправдание Горбунов отметил, что за 24 серии, которые запланированы, это совершенно небольшие деньги и несмотря на войну важно продолжать снимать фильмы, чтобы веселить людей. Однако после скандала все-таки отказался снимать сериал за госсредства.