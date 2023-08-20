54-летняя Дженнифер Лопес в микробикини отдохнула без Бена Аффлека (фото)

Певица подсказывает своим поклонникам идеи, как правильно провести оставшиеся дни августа.

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Дженнифер Лопес продолжает наслаждаться жизнью и летом. Она на своих страницах в соцсетях опубликовала новую порцию фотографий, где традиционно демонстрирует дорогие украшения, подтянутую фигуру и микроскопические купальники.

На снимках Джей Ло позирует в двух разных купальниках, которые аналогичны по крою, но отличаются цветом.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Певица также сделала комплимент в сторону супруга Бена Аффлека, которого, кстати, на снимках нет. Она сфотографировала крупным планом своих дорогие кольца, в том числе и помолвочное украшение с бриллиантом, а также цепочки на шее, на одной из которых видны подвески B, E, и N, что вместе составляет имя ее любимого мужчины.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На одном из фото Дженнифер сфотографирована с другом семьи у бассейна. Отметим, что звезда с удовольствием снимается в купальниках, поскольку обладает роскошной фигурой в свои 54 года. Дженнифер уделяет большое внимание тренировкам, правильному питанию, а также уходу за собой. Для этого она даже разработала собственную линию косметики.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Это август… пока", – говорится в подписи к публикации.

Она также поделилась еще несколькими фотографиями, где одета. Ее можно увидеть в потрясающем разноцветным платье с длинными рукавами и разрезом до бедра, желтом платье с расклешенными рукавами и подходящей сумочкой, а также черно-белым полосатом костюме и в шляпе с монограммой "JLO".

Ранее Фокус писал, что Лопес появилась на деловой встрече в платье с очень смелом ансамбле.