54-річна Дженніфер Лопес у мікробікіні відпочила без Бена Аффлека (фото)

Співачка підказує своїм шанувальникам ідеї, як правильно провести дні серпня, що залишилися.

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Дженніфер Лопес продовжує насолоджуватися життям і влітку. Вона на своїх сторінках у соцмережах опублікувала нову порцію фотографій, де традиційно демонструє дорогі прикраси, підтягнуту фігуру та мікроскопічні купальники.

На знімках Джей Ло позує у двох різних купальниках, які аналогічні за кроєм, але відрізняються кольором.

Дженніфер Лопес приміряла спочатку біле бікіні Фото: Jennifer Lopez/Facebook а потім червоне Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Співачка також зробила комплімент у бік чоловіка Бена Аффлека, якого, до речі, на знімках немає. Вона сфотографувала крупним планом свої дорогі обручки, зокрема й прикрасу для заручин з діамантом, а також ланцюжки на шиї, на одному з яких видно підвіски B, E, і N, що разом становить ім'я її коханого чоловіка.

Джей Ло демонструє любов до чоловіка за кожної зручної нагоди Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На одному з фото Дженніфер сфотографована з другом сім'ї біля басейну. Зазначимо, що зірка із задоволенням знімається в купальниках, оскільки має розкішну фігуру у свої 54 роки. Дженніфер приділяє велику увагу тренуванням, правильному харчуванню, а також догляду за собою. Для цього вона навіть розробила власну лінію косметики.

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Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Це серпень… поки що", — йдеться у підписі до публікації.

Вона також поділилася ще кількома фотографіями, де одягнена. Її можна побачити в приголомшливій різнобарвній сукні з довгими рукавами і розрізом до стегна, жовтій сукні з розкльошеними рукавами і відповідною сумочкою, а також чорно-білому смугастому костюмі і в капелюсі з монограмою "JLO".

Раніше Фокус писав, що Лопес з'явилася на діловій зустрічі в сукні з дуже сміливим ансамблем.