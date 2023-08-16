Екстремальний розріз замість міні: Дженніфер Лопес вийшла на публіку в сміливій сукні (фото)

Співачка проводила ділову зустріч, одягнувшись з цієї нагоди максимально відповідно.

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54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно гуляла вулицями мегаполісу в легкій літній мінісукні, тепер з'явилася в образі дуже ділової леді, підібравши більш відповідне до образу вбрання, проте не менш сміливе. У Нью-Йорку зірку помітили такою, що виходила з офісу в супроводі свого менеджера в літній сукні без рукавів персикового кольору, особливістю якої був настільки глибокий розріз спереду, що ледь приховував її спідню білизну під час ходьби, пише Daily Mail.

Якщо розріз дозволяв артистці продемонструвати її стегна, то туфлі з плексигласу на високих підборах додали їй зросту. Вона розпустила своє світле волосся і додала помаранчеві сонцезахисні окуляри-авіатори в золотій оправі. У руках у неї була сумка Hermes Birkin і папка з документами, а на щап'ясті — дорогий годинник.

Сідаючи в чорний позашляховик, Лопес променисто посміхнулася роззявам.

Як припускають журналісти, знаменитість, яка не тільки співає і знімається в кіно, а й є успішною підприємницею, могла проводити зустрічі з приводу свого нового алкогольного напою Delola, лінії для догляду за шкірою JLo Beauty або партнерських стосунків з Coach і Intimissi.

Нещодавно Дженніфер повернулася з Капрі, де під час відпочинку продемонструвала чимало стильних образів і сміливих купальників.

Минулого тижня зірка була на острові Капрі, а зовсім недавно зворушливо привітала свого чоловіка Бена Аффлека з днем народження.

Раніше Фокус писав, що Лопес вирушила в спортзал з дуже рідкісною сумкою за 200 тисяч доларів.