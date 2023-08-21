Тори Спеллинг попала в больницу с неизвестным диагнозом

Звезда "Беверли-Хиллз" была госпитализирована на четыре дня из-за разрыва с мужем Дином Макдермоттом.

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Тори Спеллинг, дочь известного телепродюсера Аарона Спеллинга и звезда сериала "Беверли-Хиллз", была госпитализирована и сообщила, что лечится от неизвестной болезни. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя актриса поделилась фотографией своей руки, которая была подключена к капельнице, в своих сториз в Instagram, написав: "4-й день здесь, и я так скучаю по своим детям".

Тори Спеллинг в больнице Фото: Скриншот

Необъяснимая болезнь Тори возникла на фоне ее бурного разрыва с мужем Дином Макдермоттом.

Звезда BH90210, которая после разрыва с мужем жила со своими пятью детьми в автофургоне, также написала, что "благодарна и так гордится моими сильными, смелыми, жизнерадостными и добрыми до глубины души детьми, которые остаются позитивными независимо от того, что происходит".

В больнице сообщили, что звезду впервые госпитализировали 17 августа, в тот же день, когда Тори видели в элегантном красном костюме, работающей над медиа-проектом в Беверли-Хиллз.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" не сообщила из-за какого недуга оказалась под медицинским наблюдением.

Ранее Тори и ее семья покинули свой дом из-за проблем с плесенью и она писала, что у всех домочадцев возникли недомогания из-за этой заразы. Тори даже написала, что плесень "медленно убивала" из в течение трех лет.

Она была вынуждена переехать в мотель, а потом ее видели в кемпинге в доме на колесах. Актриса и автор книг рассталась со своим мужем, 56-летним актером Дином Макдермоттом, с которым прожила 17 лет.

Тори Спеллинг с семьей Фото: Instagram torispelling

Он отмечал, что не знает, почему его жена с детьми переехали в кемпинг, ведь у них есть деньги на более приличное жилье.

В то же время инсайдер сообщил, что хотя Тори отчаянно нуждается в "более стабильном притоке денег", она изучает возможность возвращения к реалити-шоу, особенно в связи с тем, что большинство голливудских постановок закрыты из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актеров. Но при этом она не хочет терять связь со своими детьми.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Тори Спеллинг поссорилась со своей матерью, которая унаследовала все состояние своего мужа Аарона после его смерти.

Кэнди Спеллинг получила миллиарды и огромный дом, который даже попал в книгу рекордом Гиннесса. Ее дети не получили ничего. На фоне проблем, с которыми столкнулась Тори, ее мать обвинили в бессердечии. Ведь она не сделала ничего, чтобы помочь своей дочери.