Торі Спеллінг потрапила до лікарні з невідомим діагнозом

Зірка "Беверлі-Гіллз" була госпіталізована на чотири дні через розрив із чоловіком Діном Макдермоттом.

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Торі Спеллінг, дочка відомого телепродюсера Аарона Спеллінга і зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", була госпіталізована і повідомила, що лікується від невідомої хвороби. Про це пише Daily Mail.

50-річна акторка поділилася фотографією своєї руки, яка була підключена до крапельниці, у своїх сторіз в Instagram, написавши: "4-й день тут, і я так сумую за своїми дітьми".

Торі Спеллінг у лікарні Фото: Скриншот

Незрозуміла хвороба Торі виникла на тлі її бурхливого розриву з чоловіком Діном Макдермоттом.

Зірка BH90210, яка після розриву з чоловіком жила зі своїми п'ятьма дітьми в автофургоні, також написала, що "вдячна і так пишається моїми сильними, сміливими, життєрадісними і добрими до глибини душі дітьми, які залишаються позитивними незалежно від того, що відбувається".

У лікарні повідомили, що зірку вперше госпіталізували 17 серпня, того самого дня, коли Торі бачили в елегантному червоному костюмі, яка працювала над медіа-проектом у Беверлі-Гіллз.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" не повідомила, через яку недугу опинилася під медичним наглядом.

Раніше Торі та її сім'я покинули свій дім через проблеми з цвіллю, і вона писала, що у всіх домочадців виникли нездужання через цю заразу. Торі навіть написала, що цвіль "повільно вбивала" її протягом трьох років.

Вона була змушена переїхати в мотель, а потім її бачили в кемпінгу в будинку на колесах. Акторка й авторка книжок розлучилася зі своїм чоловіком, 56-річним актором Діном Макдермоттом, з яким прожила 17 років.

Торі Спеллінг із сім'єю Фото: Instagram torispelling

Він зазначав, що не знає, чому його дружина з дітьми переїхали до кемпінгу, адже в них є гроші на більш пристойне житло.

Водночас інсайдер повідомив, що хоча Торі відчайдушно потребує "стабільнішого припливу грошей", вона вивчає можливість повернення до реаліті-шоу, особливо у зв'язку з тим, що більшість голлівудських постановок закрито через триваючі страйки сценаристів і акторів. Але при цьому вона не хоче втрачати зв'язок зі своїми дітьми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Торі Спеллінг посварилася зі своєю матір'ю, яка успадкувала всі статки свого чоловіка Аарона після його смерті.

Кенді Спеллінг отримала мільярди і величезний будинок, який навіть потрапив до книги рекордів Гіннесса. Її діти не отримали нічого. На тлі проблем, з якими зіткнулася Торі, її матір звинуватили в безсердечності. Адже вона не зробила нічого, щоб допомогти своїй доньці.