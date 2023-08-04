Матір Торі Спеллінг звинуватили в безсердечності, коли з'ясувалося, що її дочка живе в кемпінгу

Кенді Спеллінг успадкувала все майно після смерті свого чоловіка, включно з пів мільярда доларів. Її діти не отримали нічого.

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Матір Торі Спеллінг, Кенді, назвали "злісною та егоїстичною" через те, що вона не допомагає своїй доньці та п'ятьом онукам. Торі, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", зараз живе в кемпінгу в автобудинку, після того, як виявилося, що вона перебуває на межі розлучення зі своїм чоловіком Діном Макдермоттом. Про це пише Daily Mail.

50-річну Торі Спеллінг сфотографували такою, що виходить із фургона з п'ятьма дітьми на початку цього тижня. Вона зараз перебуває на межі розлучення зі своїм чоловіком, Діном Макдермоттом. Той переїхав у будинок до друга, Торі з дітьми спочатку поїхала в мотель, пояснивши, що в її будинку завелася цвіль, а потім її бачили такою, що живе в автобудинку в одному з каліфорнійських кемпінгів.

Торі Спеллінг із дітьми живе в трейлері

Водночас її мати, 77-річна Кенді Спеллінг, продемонструвала своє розкішне життя.

Пост Кенді Спеллінг

Людям це не сподобалося, і вони назвали її "злісною, егоїстичною і безсердечною".

Після смерті Аарона Спеллінга все успадкувала його дружина Кенді. А це його розкішний будинок за 165 мільйонів доларів, у якому було окреме крило для її гардероба, і пів мільярда доларів. Торі та її брат Ренді отримали менше мільйона.

Торі посварилась з матір'ю та не спілкувалась довгі роки, але останнім часом вона відзначала, що їй вдалося з нею помиритися.

Торі Спеллінг із матір'ю

Треба зазначити, що Аарон виховував своїх дітей, а особливо свою доньку, як принцесу, і вона абсолютно не знала ціни грошам. Торі згодом часто говорила про це в інтерв'ю, зазначаючи, що вона виросла в заможній сім'ї і фактично не знала, скільки коштують ті чи інші речі. Тож невдовзі вона опинилася на межі банкрутства і була змушена заробляти на чому завгодно, навіть запустивши власне реаліті-шоу і написавши кілька книжок.

До слова, роль у "Беверлі-Гіллз" вона отримала, коли прийшла на проби під чужим ім'ям і пишалася, що дала своєму персонажу Донні характер.

Торі Спеллінг також відверто розповіла про свої фінансові труднощі, пояснивши, що після того, як її зняли в "90210", її батьки сказали їй, що вона сама по собі у фінансовому відношенні.

Завдяки успіху шоу Торі було легко виживати, але коли воно підійшло до кінця 2000 року, вона сказала, що насилу розпоряджається своїми коштами.

Торі Спеллінг у серіалі "Беверлі-Гіллз" Фото: Instagram torispelling

Незабаром у неї накопичилася заборгованість за кредитною карткою на десятки тисяч доларів, яку вона пояснила "поганими купівельними звичками".

Зараз її мати Кенді проживає в пентхаусі вартістю 47 мільйонів доларів у Сенчурі-Сіті, штат Каліфорнія, поки вона чекає на завершення будівництва свого нового будинку в сусідньому районі.

Сім'я Аарона Спеллінга

"Я рада повідомити, що мої троянди цвітуть", — підписала Кенді кліп, записаний на ґанку її розкішного житла. Ролик з'явився незабаром після того, як стало відомо, що її дочка з дітьми живе в трейлері.

Користувачі Instagram написали їй гнівні коментарі, зазначивши, що вона занадто байдужа і безсердечна.

"Що за жарт. Допоможіть своїй дитині та матері ваших онуків", — написав один із коментаторів.

"Уяви собі, що твоя дочка і п'ятеро онуків можуть жити в будинку на колесах. Вам має бути соромно за те, що ви не допомагаєте їй емоційно і матеріально", — написав інший обурений підписник.

Інший зазначив, що вона могла б допомогти доньці з ремонтом її будинку, де виявили плісняву, якщо вона не хоче дати притулок їм у своєму пентхаусі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про долю Торі Спеллінг, яка хоч і була донькою телемагната, але в підсумку залишилася наодинці зі своїми проблемами.