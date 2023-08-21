"Я просто старею": Шарлиз Терон ответила на обвинения в подтяжке лица

Шарлиз Терон не боится стареть, хотя люди могут подумать, что она сделала ряд пластических вмешательств.

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48-летняя американская актриса Шарлиз Терон резко ответила тем, кто обвиняет ее в хирургических вмешательствах во внешность. В частности, звезда рассказала в интервью Allure, что сталкивается с комментариями о подтяжке лица.

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"Люди думают, что у я делала подтяжку лица, — сказала актриса. — Они такие: "Что она сделала со своим лицом?" А я в ответ: "Сука, я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Это просто то, что происходит со мной".

Звезда фильма "Безумный Макс", которая начала свою актерскую карьеру в Голливуде в конце 90-х годов, также поделилась, что она с радостью поддерживает свою естественную внешность, несмотря на давление со стороны общественности, чтобы всегда выглядеть молодой.

"Мое лицо меняется, и мне нравится, что мое лицо меняется и стареет", — подчеркнула она.

Шарлиз Терон

Терон добавила, что ненавидит двойные стандарты, вроде того, что "мужчинам в возрасте нравятся изысканные вина, а женщинам нравятся срезанные цветы".

"Я презираю эту концепцию и хочу бороться с ней, — продолжила она. — Но я также думаю, что женщины хотят стареть так, как им кажется правильным. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проходим наш путь".

Голивудская актриса также объяснила, что больше не будет прибегать к каким-либо трансформациям своего тела для роли в кино.

"Я никогда больше не буду сниматься в кино и говорить: "Да, я наберу 18 килограмм". Когда мне было 27, я снялась в "Монстре". Я похудела на 13 килограмм практически за одну ночь. Я пропустила три приема пищи и вернулась к своему нормальному весу".

Шарлиз Терон

Но, когда в возрасте 43 лет, ей снова пришлось худеть после роли в фильме "Талли", Терон не смогла сделать это также быстро.

"Я позвонила своему врачу и сказала: "Думаю, я умираю, потому что не могу похудеть". А он такой: "Тебе за 40. Успокойся. Твой метаболизм уже не тот". Никто не хочет об этом слышать", — сказала она.

В то время как звезда известна тем, что выполняет самостоятельно трюки в остросюжетных блокбастерах, она призналась, что не оправляется от травм, как в молодости.

"Что меня действительно расстраивает, так это то, что сейчас я снимаюсь в боевиках, и если я причиняю себе боль, мне требуется гораздо больше времени, чтобы исцелиться, чем в мои 20 лет", — объяснила она. Больше, чем мое лицо, я хочу, чтобы у меня было мое 25-летнее тело, которое я могу просто бросить к стене и даже не повредить. Теперь, если я не буду заниматься три дня и вернусь в спортзал, я не смогу ходить. Я не могу сесть на унитаз".

Ранее Фокус писал, что Шарлиз Терон рассказала о самом худшем свидании в своей жизни.