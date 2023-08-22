Кэтрин Зета-Джонс вспомнила, как водила мужа и детей в Букингемский дворец (видео)

Знаменитость пошутила, что они чувствовали себя, как дома.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вспомнила, как водила свою семью в Букингемский дворец. Архивным видео звезда "Маски Зорро" делится в Instagram.

В ролике Майкл Дуглас с женой и двумя их детьми, сыном Диланом и дочерью Кэрис, посетили главную резиденцию британских монархов.

"Понедельничные воспоминания! В тот день, когда я повела свою семью в Букингемский дворец😂 Они выглядят, как дома", — пошутила мама двоих детей.

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Кэтрин Зета-Джонс с семьей

"Полностью получил атмосферу "Американского президента" с тем, как вошел Майкл Дуглас. Простите, он выглядел действительно круто! Такое удивительное событие для вас и вашей семьи", "Не могу поверить, что Гарри покинул ту жизнь — он сошел с ума, потому что сколько людей рождается в королевской семье?", "Прекрасное место, волшебная семья!!!" — пишут в комментариях фолловеры британской знаменитости.

Майкл Дуглас с женой и дочерью Фото: Getty Images

Звездная пара поженилась в 2000 году и воспитывает двух общих наследников.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс показала архивные кадры первенца в честь его дня рождения.

Также Фокус писал о трогательном снимке Кэтрин Зета-Джонс с Майклом Дугласом на отдыхе в Италии.