Чего ждать знакам Зодиака в Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023 года - прогноз астролога

Некоторым знакам Зодиака период Ретроградного Меркурия готовит возвращение бывших, а кто-то сможет приумножить свои доходы.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что Ретроградный Меркурий, который продлится с 23 августа до 15 сентября 2023 года, сулит каждому из знаков Зодиака.

Овен

У вас Меркурий разворачивается в 6-м доме гороскопа, а он отвечает за ежедневную жизнь, рутину. Неурядицы могут произойти именно в повседневной жизни и делах. Также вы можете в период Ретроградного Меркурия встретить бывшего коллегу или вам придется переделать какую-то работу.

Телец

У вас Меркурий разворачивается в 5-м доме гороскопа, который отвечает за детей. Возможно, у ваших детей поменяются планы, или вы будете искать новую школу для них, или же снова будете пытаться забеременеть. Также возможны новости от бывшего партнера.

Близнецы

У Близнецов Меркурий разворачивается в 4-м доме гороскопа, который символизирует ваше место жительства и домашние дела. Возможно, вам придется что-то отремонтировать, перекрасить, переделать или даже переехать. Также возможно возвращение на родину или новости оттуда.

Рак

У вас Меркурий разворачивается в 3-м доме гороскопа, который отвечает за общение. Возможно, вам предстоит встреча или возобновление общения. Также вы можете узнать новости про людей из прошлого. Также вы можете восстановить обучение или документы.

Лев

У вас Меркурий разворачивается в 2-м доме гороскопа, который отвечает за покупки и растраты. Лучше не покупать ничего ценного. Также возможен обмен или возврат товара. Также вам стоит пересмотреть в этот период свои финансы.

Дева

Меркурий разворачивается именно в вашем доме – в первом. Оно отвечает за внешность и красоту. Вы можете поменять имидж и гардероб, заново взяться за спорт. Также вы можете возобновить прошлые отношения.

Весы

У вас Меркурий разворачивается в 12-м доме гороскопа, который отвечает за прошлое. Вы можете получить известие от людей из прошлого, возможна неожиданная встреча с бывшими. Также возможно повторное медицинское обследование. Также может найтись потерянная вещь.

Скорпион

У вас Меркурий разворачивается в 11-м доме гороскопа, который отвечает за дружеские отношения. Возможно, вы возобновите общение со старыми друзьями. Также вы можете вернуться в коллектив, где работали или собирались раньше. Еще вас ожидает прибыль или результат за давно проделанную работу.

Стрелец

У вас Меркурий разворачивается в 10-м доме гороскопа, который отвечает за бизнес и карьеру. Возможен переучет в вашем бизнесе или пересмотр карьерных целей. Также вы можете вернуться на старую работу или к старым методам работы.

Козерог

У вас Меркурий разворачивается в 9-м доме гороскопа, который отвечает за поездки за границу или недалекие путешествия. Будьте осторожны с документами в поездках, датами бронирования и временем выезда или вылета. Также возможны юридические дела.

Водолей

У вас Меркурий разворачивается в 8-м доме гороскопа, который отвечает за финансы. Удачно делать рефинансирование. Могут поступить деньги, которые вы долго ждали. Также возможны судовые процессы.

Рыбы

У вас Меркурий разворачивается в 7-м доме гороскопа, который отвечает за любовь, отношения и брак. В вашей жизни снова появятся ваши бывшие партнеры. Удачный период для примирения.