Королева Рания продемонстрировала стильный total-black образ (фото)
Монаршая персона показала, как проводит летние вечера с семьей.
Королева Иордании Рания продемонстрировала стильный total-black образ для окончания лета 2023 года. Семейными снимками монаршая персона делится в Instagram с 10 млн подписчиков.
Жена иорданского короля Абдаллы II показала летнюю прогулку с возлюбленным и двумя их детьми — принцессой Сальмой бинт Абдуллой и принцем Хашемом Бинь Абдуллой.
"С вами лето слаще... Такая благодарная", — обратилась к родным 52-летняя Рания.
Для выхода королева Иордании выбрала темную куртку с коротким рукавом от французского дома моды Louis Vuitton, которую сочетала с платьем миди. На ногах мамы четверых детей были черные кожаные босоножки Prada. Волосы монаршей персоны были распущены.
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Тем временем 22-летняя Сальма продемонстрировала белую футболку из коллаборации СhІое и Unicef "Girls Forward".
Кроме Хашема и Сальмы, королевская чета Иордании также воспитала дочь Имант бинт Абдуллу и кронпринца Хусейна, который в начале лета 2023 года женился на дочери саудовского бизнесмена, принцессе Раджве.
Напомним, королева Рания показала фото с мужем, старшим сыном Хусейном и невесткой.
Также Фокус писал о повторении образа королевы Рании с 2022 года.