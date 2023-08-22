Джеки Чану внезапно припомнили его невежество в отношении семейства Кардашьян (видео)

Видео, записанное шесть лет назад, внезапно завирусилось снова, а пользователи шутят, что человеком, который не знает, кто такие Кардашьян, нужно дорожить.

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Гонконгский актер, каскадер и кинорежиссер Джеки Чан, как оказалось, понятия не имел, кто входит в семейство Кардашьян-Дженнер. Об этом стало известно по время его беседы с журналистами Access Hollywood, сообщает ресурс Unilad. Несмотря на то, что случай имел место еще в 2017 году, видео снова завирусилось в сети, а пользователи отмечают, что неосведомленность Чана о самой известной семье в шоу-бизнесе делает его человеком, "которым нужно дорожить".

Но вернемся к моменту, который всплыл, спустя шесть лет. На записи Джеки спрашивают, кто ему больше всего нравится в семье Кардашьян. Большинство людей, ответивших на этот вопрос, вероятно, попали бы в одну из двух групп: либо "Честно говоря, мне наплевать на семью Кардашьян", либо "(вставьте члена семьи Кардашьян) очевидно, лучший!" От Ким и Хлои до Кендалл и Кайли, а также всех родителей, братьев и сестер и детей между ними, Кардашьян есть из чего выбирать, и у большинства фанатов, вероятно, будет свой фаворит.

Задав вопрос, ведущие ожидали, что Чан назовет какое-нибудь имя, однако ответ их, мягко говоря, удивил.

"Кардашьян? Что вы имеете в виду, Кардашьян?… Я не знаю. Это по-английски?" – сказал актер.

Ответ Джеки Чана удивил ведущих.

Поняв, что Чан "не поспевает" за семейством Кардашьян, ведущие быстро сменили тему и пошли дальше в разговоре. Однако зрители ничего не забыли. Видео ответа Джеки недавно снова стало вирусным после того, как его опубликовали в ветке Reddit r/MadeMeSmile, и люди до сих пор умиляются тому, насколько оно милое.

"Просто еще одна причина дорожить этим человеком", "Лучший ответ на свете", "Хотел бы я иметь такое мышление, при котором я не знаю ни одной Кардашьян", – пишут в комментариях.

Семейный сериал "Идти в ногу с Кардашьян" завершился в 2022 году после 20 сезонов, но их господство на реалити-шоу продолжается сериалом Disney+ "Кардашьян", где они продолжают рассказывать о своей жизни и отношениях. Семья состоит из родителей – Крис Дженнер, ныне покойного Роберта Кардашьяна и Кейтлин Дженнер, а также из братьев и сестер – Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян, Роба Кардашьяна, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер, причем у некоторых есть уже свои дети.

На аккаунты Кардашьян и Дженнер подписаны сотни миллионов людей в соцсетях, что помогло им развить немало бизнесов помимо телевидения и достичь статусов миллиардеров.

Ранее Фокус писал, что Джеки Чан подвергся критике после того, как трогательное видео из его нового фильма "Поездка" стало вирусным. В нем Джеки плачет, обнимая свою киношную дочь. И сначала фанаты были очень тронуты, пока им не напомнили, что Чан бросил свою дочь Этту, когда она стала встречаться с девушкой.