23 августа 2023 года: святого Лаврентия Римского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и купаться в водоемах.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Лаврентия Римского. Он был архидиаконом римской христианской общины, казненный во время гонений, воздвигнутых императором Валерианом.

Также 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага Украины.

Что нельзя делать 23 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

купаться в водоемах;

делать маникюр и педикюр.

Народные приметы и поверья:

тихо на воде — осень и зима не будут лютовать;

тепло, но дождливо — хорошая примета для рыбалки;

много желудей— в следующем году ждите хороший урожай;

листья на липе начали желтеть снизу — хорошо уродят озимые.

День ангела празднуют:

Лаврентий, Роман, Вячеслав, Лавр, Афанасий, Савва, Феликс.

Родились в этот день:

1978 год — Коби Брайант, американский баскетболист, 5-кратный чемпион НБА, дважды олимпийский чемпион (2008, 2012);

1974 год – Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист.

Также в этот день:

1904 год — запатентована автомобильная шинная цепь;

1943 год — освобождение Харькова от немецких оккупантов;

1975 год — открытие Харьковского метрополитена;

1994 год — создана награда "Герой Украины";

1998 год — установлено звание Герой Украины.