Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023 года

В период с 23 августа по 15 сентября 2023 года нас ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Девы. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными в этот период.

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Лев

У Львов Меркурий разворачивается в 2-м доме гороскопа, который отвечает за покупки и финансы. Вам стоит быть осторожнее в этот период в финансовых решениях — крупные покупки до 15 сентября лучше не совершать. Также возможен обмен или возврат товара — или приобретенному вами, или купленного у вас. Вам лучше пересмотреть в этот период свои расходы, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Весы

У Весов Меркурий разворачивается в 12-м доме гороскопа, который отвечает за прошлое. Будьте осторожны, ведь вас может захлестнуть волна ностальгии за тем, чего уже не вернуть. Возможны неожиданные встречи с людьми из прошлого — это касается как личной жизни, так и дружеских отношений. Но старайтесь трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на эмоции.

Козерог

У вас Меркурий разворачивается в 9-м доме гороскопа, который отвечает за поездки за границу или недалекие путешествия. Будьте предельно осторожны с документами в поездках — обезопасьте себя от их потери или кражи. Также стоит быть внимательнее с датами бронирования и временем выезда или вылета, ведь очень высока вероятность путаницы с цифрами, лучше все перепроверять по несколько раз.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4

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