Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с итальянской моделью

48-летнего актера видели с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

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Леонардо Ди Каприо вернулся к свиданиям с девушками гораздо младше себя и отправился угощаться мороженым с итальянской моделью Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Компанию 48-летнему Лео составила 25-летняя Виттория. Всего два месяца назад она рассталась со своим мужем Маттео Миллери.

Пара сходила в кафе в Санта-Барбаре и угостилась мороженым. В какой-то момент актера видели со стаканчиком холодный кофе из Caffè, заведения, которое находится внутри отеля Ritz-Carlton Bacara в Санта-Барбаре.

Виттория Черетти

Лауреат Оскара на 23 года старше модели и познакомились они, судя по всему, в мае этого года на Каннском кинофестивале.

Виттория дружит с Джиджи Хадид, которую уже давно называют новой возлюбленной Леонардо, а также с его подругами-моделями Нилам Гилл и Меган Рош.

Черетти подтвердила, что она мирно рассталась с 35-летним диджеем Миллери 12 июня, и в последний раз ее видели вместе с ним 29 декабря. Ранее она называла его "любовью всей своей жизни".

Кто такая Виттория Черетти

Черетти родилась в Брешии, Италия, в 1998 году в семье Джузеппе Черетти, владельца компании по производству напольных покрытий, и дизайнера Франчески Лаццари.

Когда ей было 14 лет, она приняла участие в конкурсе Elite Model Look в Италии и победила. Ее называют одной из новых супермоделей вместе с сестрами Хадид и Кендалл Дженнер.

Виттория Черетти

Черетти дебютировала на Неделе моды в Милане на показе дизайнера Кристины Ти.

С тех пор она работала моделью для Max Mara, Chloé, Paco Rabanne, Alexander McQueen, DKNY, Lanvin, Ralph Lauren и многих других.

Черетти появлялась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Elle и прочих глянцевых изданий. Черетти была одной из семи моделей на обложке мартовского номера Vogue за 2017 год, посвященного 125-летию журнала.

В интервью парижскому Vogue Черетти упомянула, что изучала бы актерское мастерство или психологию, если бы не начала карьеру модели.

Виттория Черетти

В 2020 году она вышла замуж за итальянского диджея Маттео Миллери, устроив очаровательную свадьбу на Ибице, Испания. Но в начале года чувства между ними охладели.

А Леонардо Ди Каприо после расставания с Камилой Морроне ни с кем не заводил серьезных отношений. С мая он проводил время на яхте, где к нему присоединялись его друзья и модели.

Была на яхте и модель Нилам Гилл, которую считали новой девушкой актера. Но она отрицает любовную связь с ним, говоря, что встречается с кем-то из его друзей. Фокус писал о тех моделях, которые проводили с Лео время во время его долгого отпуска.