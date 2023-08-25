Модные тренды для школьников 2023. Стилист рассказала, как собрать базовый гардероб

Через неделю наступает 1 сентября 2023, поэтому родители активно штурмуют магазины и готовят детям школьные образы. Специально для Фокуса детский стилист Алина Захарова рассказала об основных модных тенденциях в школьной моде и о том, что должно быть в базовом гардеробе школьника.

Related video

Времена школьной формы давно прошли, поэтому ребенок может выбирать модный образ на свой вкус. Однако, существуют определенные требования к школьной одежде: она должна быть классических цветов, без ярких принтов, рваных джинсов и тому подобного.

Каждый ребенок — это индивидуальность, с собственными вкусами и предпочтениями, поэтому, зная тенденции школьной моды и пожелания своего ребенка, можно подобрать стильный и комфортный гардероб на каждый день. Фокус пообщался с детским стилистом Алиной Захаровой, которая рассказала, как подобрать ребенку стильный и модный гардероб, не тратя большую сумму денег.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

"Не секрет, что тенденции в детской моде формируются, в первую очередь, под влиянием моды взрослой. Кроме того, дизайнеры детской одежды очень часто вдохновляются популярными фильмами и сериалами, например Венздей, Сплетница, Барби и т.д.. Но в любом случае, в приоритете сочетание стиля, комфорта и индивидуальности", — говорит детский стилист.

Стиль формируется с детства и школьная одежда не является исключением. Какие же тенденции будут преобладать в школьной моде 2023-24?

Ретро акценты

"Винтажные детали, такие как вышиванки, кеды с резиновым носком и джинсы в стиле 90-х, снова стали популярными среди школьников", — говорит Алина Захарова.

Стили "Преппи" и "Old money"

"В моде небанальная клетка, воротнички, широкие обручи, деликатные атласные банты, кардиганы, лоферы с цветными носками. Тут в помощь упоминавшиеся ранее сериалы", — говорит стилист.

Яркие цвета и принты в ярких цветах

"Насыщенные цвета, геометрические принты и абстрактные рисунки добавляют энергии и выразительности школьному образу", — советует Алина Захарова.

Экологическое сознание

Фото: Getty Images

Мода на экологически чистые материалы и возобновляемые ресурсы дошла и до школьного гардероба. По словам Алины Захаровой, хлопок органического выращивания и одежду из переработанных материалов можно найти уже во многих брендах детской одежды.

Луки "унисекс"

"Нейтрально гендерная одежда становится все популярнее. Школьники выбирают более "универсальный" стиль, где главную роль играет комфорт и выразительная индивидуальность", — отмечает стилист.

Аксессуары с характером

"Крупные сумки, стильные очки, яркие шарфы и шапки — аксессуары становятся важной частью образа. Аксессуары — это тот элемент гардероба, которым точно не стоит пренебрегать, поскольку даже самый простой базовый образ с правильно подобранными аксессуарами может заиграть новыми красками.

Гардероб школьника

Фото: Freepik

Детский стилист отмечает, что правильно подобранный базовый гардероб — это ключ к комфорту и уверенности на каждый день в школе. Особенно важно выбирать вещи, которые подходят к стилю школьника и соответствуют школьным требованиям. Вот несколько элементов, которые стоит иметь в базовом школьном гардеробе.

Джинсы. "Классический вариант, который подходит практически к любому образу. Выбирайте удобные джинсы без складок и чрезмерных деталей", — советует стилист.

Черные или темно-синие классические джинсы идеально впишутся в гардероб школьника и подойдут даже если в вашей школе очень строгие требования к дресс-коду и внешнему виду ребенка.

Белая рубашка или блуза. "Чистая, белая рубашка или блуза — это универсальная основа для многих стильных образов. Она может быть надета под свитер, кардиган или жилет или под пиджак для более официальных мероприятий", — отмечает Алина Захарова.

Футболки и поло. "Они добавляют непринужденности и свежести образу. Выбрав яркую или принтованную футболку можно задать настроение всему школьному луку", — отмечает стилист.

Классические поло — это не только красиво, но и очень удобно, к тому же поло можно одеть как под джинсы, так и под брюки. Можно выбрать не только белый цвет, например, голубой, синий, коричневый, каждый раз создавая стильный не скучный образ.

Свитера и кофты. "На прохладные дни прекрасно подойдут свитера или кофты из приятных к телу материалов. Лучше выбирать однотонные или с простыми узорами", — советует Алина Захарова.

Фото: Freepik

Брюки или юбка. Они могут быть любыми, светлыми или темными, однотонными или с принтом, с карманами, разрезами и тому подобное. Многое зависит от требований к школьной одежде, которые действуют в вашей школе.

Кеды или туфли. "Удобная обувь очень важна, особенно на активный школьный день. Кеды или туфли на невысоком каблуке, могут быть отличным вариантом.

Аксессуары. "Аксессуары придадут особенности любому образу. Шарфы, ремни, часы, бейсболки и береты — это все детали, которые могут подчеркнуть индивидуальный стиль школьника", — отмечает детский стилист.

Фото: Freepik

Рюкзак или сумка. Удобная и вместительная сумка для книг и вещей является необходимой частью школьного образа. Здесь уже можно воплотить все прихоти школьника и приобрести рюкзак на свой вкус: любимые принты или герои, дополнительные аксессуары, брелоки и тому подобное.

"Стоит помнить, что в подборе гардероба важно не количество, а качество. Правильно подобранный гардероб может состоять из небольшого количества элементов, но при этом формировать множество сочетаний. Здесь на помощь придет принцип капсульного гардероба и профессиональный стилист", — отмечает Алина Захарова.

Однако ориентируются ли на модные тренды и советы стилистов мамы школьников? Мы спросили у мамы-блогера Людмилы Коваленко, как она выбирает вещи для своего 9-летнего сына Платона.

Фото: Freepik

"Совсем скоро наш сын начнет свой третий год обучения в школе. Выбирая одежду для него я всегда учитываю его активность на переменах, но при этом обязательно придерживаюсь делового стиля для него. Это помогает создать ощущение легкости в движениях, но и не дать забыть, что школа — место для обучения", — говорит Людмила.

По ее словам, в комплект одежды обязательно входят поло с длинными и короткими рукавами (можно выбрать сдержанные цвета: белые, серые, голубые, даже черные) и брюки, как правило, чиносы — всегда модные, удобные и хорошо выглядят.

"Ко всему эта модель удобна для деток разной комплектации, — говорит мама-блогер. Осенью еще добавляю шорты и свободные штанишки изо льна. Эта ткань добавляет легкости и комфорта в первые жаркие дни сентября.

Фото: Freepik

Формируя комплект школьной одежды, стоит продумать все детали, элементы и аксессуары заранее: "Бомбер или джинсовка — это топ для осенней погоды, когда утром прохладно, а идя из школы хочется раздеться и не нести тяжелую одежду в руках. Для праздничных и торжественных школьных встреч имеем вышиванку — это то, что никогда не выйдет из моды и заменит любую брендовую рубашку. Комплектуя одежду на весь год — на поло добавляю жилетки и свитерки зимой. Они всегда согреют и при этом не будут нарушать общего стиля моего ученика", — отмечает Людмила Коваленко.

По словам мамы, подчеркнуть индивидуальность ребенка можно классными принтованными носочками/гольфами, даже с какими-то яркими рисунками или смайлами. "Выбираем такие вещи вместе с сыном, когда ему нравятся такие аксессуары он чувствует свою уверенность и несет ее с собой в школу", — говорит Людмила Коваленко.

Ранее, Фокус писал о том, что главные модные тенденции осени 2023 — яркие колготки и красный цвет