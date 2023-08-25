В сериале "Контакт" лицо Виторгана, осудившего РФ за войну в Украине, заменили дипфейком

Сериал выходит на платформе Premier, принадлежащей "Газпром-медиа", и позиция Максима Виторгана очень не понравилась руководству.

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Бывший муж российской журналистки и эс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, актер Масим Виторган, который не скрывал своей антивоенной позиции и выступал против так называемой СВО, попал под каток отмены. Во втором сезоне сериала "Контакт", который выходит на платформе Premier, принадлежащей "Газпром-медиа", лицо актера заменили дипфейком, а его имя убрали из титров, сообщает "Медиазона" со ссылкой на телеграм-канал "Русское кино в топе".

Просмотрев два эпизода сериала, журналист издания увидел, что Максим появляется только во второй серии. Во время беседы с другой героиней картины, которую играет Равшана Куркова, у него практически не меняется выражение лица, а движения губ не всегда соответствуют произносимому тексту.

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Сам Виторган мало сомневается в том, что решение о замене его настоящего лица на дипфейк мог принять именно холдинг "Газпром-медиа". Помимо того, что он является материнской компанией онлайн-кинотеатра, ему подчиняется и кинокомпания Good Story Media, выпускающая "Контакт". Он даже видит в этом позитив.

"Ооо… Спасибо мудрым руководителям холдинга ( ну или кто там принимал это решение), которые хоть таким образом вписали мое имя в историю", – пошутил он в Instagram.

Сначала он привел цитату из канала "Русское кино в топе", где его персонажа в сериале назвали "нейротипичным Максимом Виторганом" и "новой ветвью развития нейросетей в российских сериалах".

"Врать не буду, не проверял. Верю на слово. (Хотите – проверьте и напишите мне потом). Все эти "вдруг" и "по каким-то причинам" мне давно известны. До меня так же доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги "Газпрома" (процедура эта технологичная совсем не дешевая). "Однако, не все в жизни упирается в деньги. Есть еще и принципы!" – прозвучало где-то в высоких кабинетах Газпроммедиа. И вуаля! Большая художественная и идеологическая победа!" – пишет Максим.

Виторган с начала российского вторжения в Украину выступал против войны. 24 февраля 2022 года он выложил пост в Instagram с черным квадратом и надписью "Позор…". Кроме того, актер открыто поддерживал в социальной сети артистов, признанных "иностранными агентами".

Дипфейк — это технология синтезирования медиаданных, на которых лицо человека на существующих фото или видео заменяется лицом другого человека.

Ранее Фокус писал, что Собчак и Виторган поженились в 2013 году. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон, а в феврале 2020 года они объявили об окончательном разводе.