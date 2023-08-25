Зрители не увидят анонсированное продолжение "Дюны" в 2023 году

Забастовка в Голливуде подвинула в прокате не только "Дюну 2", но и ряд других премьер.

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Фанаты "Дюны", которые с нетерпением ждали выхода второй части фантастического фильма Дени Вильнева, разочарованы новостями о том, что релиз картины, запланированный на ноябрь 2023 года, отложен до следующего года, пишет Holliwood Reporter.

Причина – продолжающаяся в США забастовка актеров, поэтому Тимоти Шаламе и Зендая не смогут продвигать ленту, пока не будет решен трудовой спор.

Высокобюджетный сиквел Legendary и Warner Bros. должен был выйти 3 ноября в Северной Америке, но вместо этого он дебютирует внутри страны 15 марта 2024 года. Изменение даты премьеры повлекло за собой целую серию других переносов. Legendary и Warners отодвинули фильм "Годзилла и Конг: Новая империя". Его премьера должна была состояться 15 марта, но теперь ее перенесли на 12 апреля 2024 года. Это было сделано, чтобы лента не пересеклась с "Дюной". Продвижение следующей части Годзиллы привело к переносу "Властелина колец: Война Рохирримов" от New Line и Warner Bros. Pictures с 12 апреля 2024 года на 13 декабря 2024 года.

По информации таблоида, "Дюна 2" на сегодняшний день становится самой крупной жертвой с точки зрения влияния забастовки на календарь кинопроката на 2023 год, и это не очень хорошая новость для владельцев кинотеатров. Но последствия могли быть гораздо хуже. Что характерно, Warners держит в календаре три больших декабрьских фильма: "Вонка" (15 декабря), "Аквамен и затерянное королевство" (20 декабря) и "Пурпурный цвет" (25 декабря).

Инсайдеры говорят, что Warner Bros. после начала пандемии не решается делать что-то массово, даже несмотря на неопределенность из-за двойных забастовок WGA и SAG-AFTRA.

Выпущенный в 2021 году фильм Вильнева "Дюна" собрал в мировом прокате более 402 миллионов долларов — солидная и многообещающая цифра, учитывая давление пандемии и тот факт, что картина была выпущена одновременно на HBO Max. Ожидается, что сиквел станет более популярным по ряду причин.

"Часть первая – это скорее созерцательный фильм. Вторая часть – это остросюжетный эпический военный фильм. Он гораздо более плотный. Мы посетили все новые локации. Мне не хотелось ощущения повторения. Это все новые наборы. Все новое", – заявил Вильнев на CinemaCon в апреле 2023 года.

Ранее Фокус писал, что ждет зрителей во второй части фильма.