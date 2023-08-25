Глядачі не побачать анонсоване продовження "Дюни" у 2023 році

Страйк у Голлівуді посунув у прокаті не тільки "Дюну 2", а й низку інших прем'єр.

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Фанати "Дюни", які з нетерпінням чекали виходу другої частини фантастичного фільму Дені Вільнева, розчаровані новинами про те, що реліз картини, запланований на листопад 2023 року, відкладений до наступного року, пише Holliwood Reporter.

Причина — триваючий у США страйк акторів, тому Тімоті Шаламе і Зендая не зможуть просувати стрічку, доки не буде вирішено трудовий спір.

Високобюджетний сиквел Legendary і Warner Bros. мав вийти 3 листопада в Північній Америці, але замість цього він дебютує всередині країни 15 березня 2024 року. Зміна дати прем'єри призвела до цілої серії інших переносів. Legendary і Warners відсунули фільм "Годзілла і Конг: Нова імперія". Його прем'єра мала відбутися 15 березня, але тепер її перенесли на 12 квітня 2024 року. Це було зроблено, щоб стрічка не перетнулася з "Дюною". Просування наступної частини Годзілли призвело до перенесення "Володаря перснів: Війна Рохіррімів" від New Line і Warner Bros. Pictures з 12 квітня 2024 року на 13 грудня 2024 року.

За інформацією таблоїда, "Дюна 2" на сьогоднішній день стає найбільшою жертвою з точки зору впливу страйку на календар кінопрокату на 2023 рік, і це не дуже хороша новина для власників кінотеатрів. Але наслідки могли бути набагато гіршими. Що характерно, Warners тримає в календарі три великі грудневі фільми: "Вонка" (15 грудня), "Аквамен і загублене королівство" (20 грудня) і "Пурпуровий колір" (25 грудня).

Інсайдери кажуть, що Warner Bros. після початку пандемії не наважується робити щось масово, навіть попри невизначеність через подвійні страйки WGA і SAG-AFTRA.

Випущений 2021 року фільм Вільнева "Дюна" зібрав у світовому прокаті понад 402 мільйони доларів — солідна й багатообіцяюча цифра, з огляду на тиск пандемії й той факт, що картину було випущено одночасно на HBO Max. Очікується, що сиквел стане популярнішим через низку причин.

"Частина перша — це скоріше споглядальний фільм. Друга частина — це гостросюжетний епічний військовий фільм. Він набагато щільніший. Ми відвідали всі нові локації. Мені не хотілося відчуття повторення. Це все нові набори. Усе нове", — заявив Вільньов на CinemaCon у квітні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що чекає на глядачів у другій частині фільму.