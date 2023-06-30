Більше екшену, більше драми: вийшов другий трейлер фільму "Дюна: частина друга"

Українці побачать другу частину фільму 2 листопада цього року.

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Студія Warner Bros. представила другий трейлер нової частини науково-фантастичної картини Дені Вільнева "Дюна", тривалість якого — три хвилини. На сайті Warner Bros. Pictures Ukraine тут же з'явилася дубльована українська версія трейлера.

У продовженні картини глядачі побачать події, початок яким покладено в першій частині. Це об'єднання Пола Атрейдеса з Чані та фременами, щоб помститися змовникам за вбивство сім'ї. Тут перед шанувальниками саги більше розкриються характери головних героїв, буде багато видовищних і ефектних бойових сцен, зокрема із застосуванням фантастичної техніки, розкішних пейзажів Арракіса.

Головні ролі в картині виконали Тімоті Шаламе (Пол Атрейдес), Зендая (Чані), Ребекка Фергюсон (леді Джессіка), Хав'єр Бардем (Стілгар), Джош Бролін (Гурні Галлек), Стеллан Скарсгард (барон Володимир Гарконнен) та Дейв Батіста (Глосу Раббан). До касту також увійшли Флоренс П'ю, Леа Сейду, Остін Батлер, Шарлотта Рамплінг та інші.

Зйомки "Дюни-2" тривали п'ять місяців і проходили в Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. Над нею, крім Вільнева, працювали той самий оператор Грег Фрейзер, який працював над першою частиною, і композитор Ганс Циммер.

Друга частина "Дюни" повністю створена у форматі IMAX, тоді як перша була такою лише на 40%.

Українці побачать фільм 2 листопада цього року. Світова прем'єра картини запланована на 3 листопада.

Раніше Фокус писав, що перший трейлер продовження "Дюни" вийшов у травні.