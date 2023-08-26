Билл Мюррей расстался с певицей Келис после двухмесячного романа

Звезда "Охотников за привидениями" остался с певицей друзьями, но они больше не вместе.

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72-летний Билл Мюррей и 44-летняя певица Келис разошлись после бурного романа, который продлился всего два месяца. Об этом пишет Daily Star.

Отношения Билла Мюррея из "Охотников за привидениями" с хитмейкером Milkshake Келис, как сообщается, закончились всего через два месяца после знакомства пары, и, как сообщается, именно поп-звезда приняла решение о расставании.

Но также инсайдеры рассказывают, что Келис и Билл все еще поддерживают отношения и не намерены прекращать общение.

"Келис и Билл очень любят друг друга, но дела пошли своим чередом. У них обоих плотные графики, и после бурного романа они решили разойтись. Они надеются остаться друзьями", — сообщил источник.

Билл Мюррей и Келис

Отношения Келис и Билла Мюррея, как сообщается, начались еще в июне и стали сюрпризом для поклонников певицы и актера.

Звезда фильма "Трудности перевода" сопровождал певицу и автора песен в ее летнем фестивальном туре.

Билл был сфотографирован за кулисами, когда наблюдал за выступлением Келис на фестивале Mighty Hoopla, проходившем в Брокуэлл-парке в Южном Лондоне.

Они остановились в одном отеле и сблизились после неожиданной встречи.

Билл Мюррей и Келис

У Билла двое сыновей, Гомер и Люк, от его первой жены Маргарет Келли, с которой он познакомился во время съемок фильма "Полосы" в 1981 году.

После у актера был роман с художником по костюмам Дженнифер Батлер, на которой он женился в 1997 году.

У пары родились четверо сыновей: Калеб, Джексон, Купер и Линкольн, прежде чем они развелись в 2008 году.

А Келис была замужем за рэпером Насом с 2005 по 2009 год и подала на развод, будучи беременной своим первым ребенком, мальчиком Найтом.

В 2015 году уроженка Гарлема родила второго сына Шепарда после свадьбы с фотографом Майком Мора. Также у пары родилась дочь Галилея.

Инсайдеры полагали, что Билл и Келис сошлись на почве скорби, поскольку оба их бывших супруга скончались.

Дженнифер трагически погибла в 2021 году при обстоятельствах, которые остаются нераскрытыми, а Майк скончался от рака.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие звезды никогда не были в браке.