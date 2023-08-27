27 августа 2023 года: пророка Михея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Михея. Он был "малым" библейским пророком, современником Исайи. Многие его предсказания касались царя и израильского народа. Михей видел грядущие разрушения и набеги врагов. Одним из первых заговорил о пришествии Иисуса Христа.

Что нельзя делать 27 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

употреблять алкоголь;

печь что-то.

Народные приметы и поверья:

журавли улетают в теплые края — морозы настанут рано;

красная заря сулит ветреную погоду;

безветренно – осень будет ясной и теплой.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

Родились в этот день:

1856 год — Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, деятель революционного движения.

1902 год — Юрий Яновский, украинский писатель, драматург.

1941 год — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999—2001).

1983 год — Джамала (Сусана Джамаладинова), украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2016".

Также в этот день:

1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в Пенсильвании, дает первую нефть;

1913 год — летчик Петр Нестеров над киевским военным аэродромом на высоте 600 метров впервые в мире совершил "мертвую петлю" на самолете;

1955 год — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса;

1977 год – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.