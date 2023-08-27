Джефф Безос с невестой поужинали в популярном ресторане (фото)

Звездная пара только вернулась из тура по Европе на борту мегаяхты Koru миллиардера.

Related video

59-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес, отправились на романтический ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Безос продемонстрировал свои джентльменские навыки, помогая Лорен выйти из машины возле входа в итальянский ресторан. Держа ее за руку, чтобы она не упала, бизнесмен проводил ее в заведение.

Основатель Amazon был в черных брюках, темно-синей футболке и синей куртке-бомбере. Свой аутфит Джефф дополнил парой черных кожаных туфель и надел темные солнцезащитные очки, несмотря на то, что был вечер.

Его спутница на свидание надела коричневое летнее мини-платье на тонких бретельках. Бывшая телеведущая также продемонстрировала свое чувство моды, надев туфли на высоком каблуке с открытым носком и держа в руках стильную сумочку-клатч.

Насладившись вкусной итальянской кухней и напитками, парочка была замечена выходящей из ресторана.

Напомним, последние несколько недель будущие супруги проводили время на яхте Koru. На борту судна часто были вечеринки, где Безос и Санчес принимали звездных друзей и представителей элиты со всего мира. Среди гостей были Билл Гейтс, Венди Мердок, Леонардо Ди Каприо, Крис Дженнер и многие другие известные люди.

Также Фокус писал, что Джефф Безос закончил ремонт за 28 млн долларов в гигантском поместье возле Сиэтла.