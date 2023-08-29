В ярком платье с цветочным принтом: 77-летняя Хелен Миррен сходила на ужин с мужем (фото)

Знаменитость демонстрирует, что и в 78 лет женщина может носить очень яркие цвета и выглядеть при этом очень гармонично.

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78-летняя английская актриса Хелен Миррен в ярком образе отправилась на ужин с мужем, 78-летним режиссером Тейлором Хакфордом. Звездных супругов сфотографировали около итальянского ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

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Для выхода на романтический ужин в популярное среди знаменитостей место, актриса выбрала яркое синие макси-платье с цветочным принтом, дополнив его красными балетками.

Миррен сочетала повязку на голове со своей обувью, а все необходимые вещи на вечернем свидании она сложила в черную сумочку. В качестве аксессуаров она надела золотые серьги и простое ожерелье. Также она в руках держала серую бейсболку.

Тейлор выглядел стильно в рубашке-поло в бело-черную полоску, которую он сочетал с джинсами, коричневыми кожаными туфлями и серым пиджаком.

Хелен ранее восторгалась тем, как хорошо они с мужем провели время "впервые за 30 с лишним лет" во время пика пандемии Covid. Во время выступления на шоу Грэма Нортона в 2022 году она сказала: "Впервые за 30 с лишним лет брака мы сидели за столом друг напротив друга и ужинали вместе каждый вечер в течение шести месяцев – это было фантастически, великолепно".

Ранее Фокус писал, что Хелен Миррен сфотографировалась для журнала в пальто за $39 тысяч.