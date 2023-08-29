Любимый телеведущий принца Джорджа и принцессы Шарлотты возвращается на экраны в 97 лет

Первый сезон документального сериала Планета Земля" Дэвид Аттенборо представил еще в 2006 году, а за второй получил престижную премию.

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97-летний британский телеведущий и натуралист, один из пионеров документальных фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо, который снял документальный проект "Планета Земля", осенью начнет вести третий сезон сериала, сообщает The Mirror.

По информации издания, руководители BBC очень рады видеть, что популярное шоу будет продолжено. Сэр Дэвид уже начал снимать вступительные сцены к сериалу о дикой природе.

Аттенборо был ведущим первого сезона проекта "Планета Земля" в 2006 году, а десять лет спустя снял сиквел.

Работа над третьим сезоном продолжалась почти пять лет. Съемки начали еще в 2019 году, но пандемия коронавируса существенно подвинула сроки производства. В него войдут семь эпизодов, которые покажут животных со всего мира в очень необычных ситуациях, а в восьмой серии зрители ближе познакомятся с людьми, посвятившими свою жизнь спасению определенных видов.

В число представленных существ войдут африканские птицы якана, тропические скаты мобула и кремовый медведь-призрак Канады. Цель этого знакового сезона – подчеркнуть невероятные стратегии, освоенные животными в ходе эволюции, а также раскрыть новые проблемы, с которыми они сталкиваются в многонаселенном современном мире.

Трейлер третьего сезона документального сериала "Планета "Земля" вышел еще год назад

"Планета Земля не была бы Планетой Земля без Дэвида, поэтому я рад, что он представляет третий сезон. Начало сериала с Дэвидом было снято в красивой британской сельской местности, именно в том месте, где Чарльз Дарвин гулял, размышляя над своими потрясающими идеями об эволюции. Для Дэвида это казалось идеальным местом, чтобы представить "Планету Земля III" и напомнить нам о чудесах и хрупкости нашей планеты. Как всегда, он привнес свой огромный энтузиазм и мудрость, воодушевил нас по поводу нашей новой точки зрения и, я знаю, ему очень понравилось видеть новые необыкновенные чудеса, представленные на экране", – заявил исполнительный продюсер Майк Гантон

В 2016 году фильм "Планета Земля 2" получил премию BAFTA pа сцены, в которых змеи преследуют молодую игуану, снятые на Галапагосских островах.

Сэр Девид Аттенборо – любимый телеведущий принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, детей принца и принцессы Уэльских. Они даже побеседовали с ним, рассказав, каких животных любят.

За свою многолетнюю деятельность он получил множество наград и отличий. Британский натуралист – Командор ордена Британской империи и Королевского Викторианского ордена, награжден Орденом Кавалеров Почета и Орденом Заслуг. Кроме того Аттенборо – Рыцарь Великого (Большого) Креста Ордена Святых Михаила и Георгия.

Ранее Фокус писал о том, что осенью 2020 года Дэвид Аттенборо покинул Instagram, установив перед этим мировой рекорд.