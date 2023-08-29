Ретроградный Уран с 29 августа 2023 года: сколько продлится и что нельзя делать

Сегодня, 29 августа, Уран меняет направление своего движения, планета будет ретроградной до 27 января 2024 года. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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Сколько продлится Ретроградный Уран?

Уран — седьмая планета от Солнца — в этом году меняет направление своего движения уже второй раз — первый был в январе, а теперь Ретроградный Уран продлится с 29 августа 2023 года до 27 января 2024 года. Его ретроградность совпала с разворотом Венеры и Меркурия, что является редким астрологическим явлением.

Как Ретроградный Уран может повлиять на нас?

В этот период мы можем захотеть все изменить, начать жизнь с чистого листа. Но эти побуждения к кардинальным переменам нужно контролировать, чтобы потом не пожалеть об импульсивных действиях. Нерешительные в себе люди в этот период могут ощутить больше смелости, что хорошо скажется на их жизни.

Также в период Ретроградного Урана есть вероятность погрязнуть в лени, рассеянности и просроченных задачах. Постарайтесь собраться и организовать себя и свой рабочий день, чтобы не навредить себе.

Что нельзя делать в период Ретроградного Урана?

пытаться исправить ошибки прошлого;

лгать и манипулировать;

совершать серьезные финансовые операции;

лениться, поддаваться на манипуляции и позволять пользоваться собой.

Источник: https://www.youtube.com/@astrologermarinamcgrath9704/featured