Ретроградний Уран з 29 серпня 2023 року: скільки триватиме і що не можна робити

Сьогодні, 29 серпня, Уран змінює напрямок свого руху, планета буде ретроградною до 27 січня 2024 року. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

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Скільки триватиме Ретроградний Уран?

Уран — сьома планета від Сонця — цього року змінює напрямок свого руху вже вдруге — перший був у січні, а тепер Ретроградний Уран триватиме з 29 серпня 2023 року до 27 січня 2024 року. Його ретроградність збіглася з розворотом Венери та Меркурія, що є рідкісним астрологічним явищем.

Як Ретроградний Уран може вплинути на нас?

У цей період ми можемо захотіти все змінити, почати життя з чистого аркуша. Але ці спонукання до кардинальних змін потрібно контролювати, щоб потім не пошкодувати про імпульсивні дії. Нерішучі в собі люди в цей період можуть відчути більше сміливості, що добре позначиться на їхньому житті.

Також у період Ретроградного Урана є ймовірність загрузнути в лінощах, неуважності та прострочених завданнях. Постарайтеся зібратися й організувати себе і свій робочий день, щоб не нашкодити собі.

Що не можна робити в період Ретроградного Урана?

намагатися виправити помилки минулого;

брехати та маніпулювати;

здійснювати серйозні фінансові операції;

лінуватися, піддаватися на маніпуляції і дозволяти користуватися собою.

Джерело: https://www.youtube.com/@astrologermarinamcgrath9704/featured