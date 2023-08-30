140-килограммовая Лиззо отправилась в бутик Chanel в джинсовой мини-юбке

Из бутика Лиззо вышла с двумя пакетами и бокалом шампанского.

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Американская певица Лиззо, которую недавно три ее танцовщице обвинили в харассменте и бодишейминге, повилась на улице в ансамбле, который совершенно не скрывал ее пышные формы. Более того, выбранная одежда еще больше подчеркивала их, пишет Daily Mail.

Артистка отправилась за покупками в бутик Chanel в Беверли-Хиллз, где была замечена с бокалом шампанского в руках. Она надела черное боди, которое плотно облегало ее тело, и короткую джинсовую мини-юбку.

После шопинга она возвращалась с двумя большими сумками.

Ранее стало известно, что Лиззо собирается подать встречный иск против своих бывших танцовщиц и обвинить их в злонамеренном судебном преследовании. Исполнительница категорически отвергла выдвинутые против нее обвинения в том, что она заставляла сотрудников прикасаться к обнаженным артистам в клубе в Амстердаме, а также высмеивала излишний вес девушек.

"Угроза Лиззо подать встречный иск о злонамеренном судебном преследовании является коварной попыткой запугивания и оказывает сдерживающий эффект на всех жертв преследований на рабочем месте. Тактика запугивания, издевательств и стыда жертв, исходящая от команды Лиззо, — это именно то поведение, с которым сталкиваются сотрудники индустрии развлечений, понимая, что у них нет другого выбора, кроме как "смириться" ради доступа и успеха. Лиззо пытается напугать других, чтобы они не пошли по предсказуемому пути, обещая им вторую травму, если у них хватит смелости высказаться. Ее команда просто пытается скрыть правду и скрыть ее лицемерие, рекламируя свой бренд как бренд расширения прав и возможностей и бодипозитива, в то же время в частном порядке лишая женщин их возможностей. Лиззо, конечно, не расширяет возможности женщин посредством своих угроз, скорее, она лишает их избирательных прав, но этот иск касается не только ее. Такое поведение широко распространено в индустрии развлечений. Это не делает это правильным, и это по-прежнему незаконно. Весь смысл трудового законодательства заключается в том, чтобы дать жертвам возможность говорить свободно, не опасаясь запугивания, — нюанс, совершенно упущенный Лиззо и ее командой, которые с легкостью скатились к сценарию "проблема — это вы, а не я", – сообщил в своем заявлении для СМИ адвокат Рон Самбрано, представляющий троих истиц.

Ранее Фокус писал, что Лиззо после выдвинутых после нее обвинений потеряла сотни тысяч подписчиков в соцсети и вылетела из списка вероятных хедлайнеров Суперкубка. После разгоревшегося скандала она прокомментировала обвинения, заявив, что ее оклеветали.