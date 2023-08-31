31 августа 2023 года: мучеников Флора и Лавра — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя иметь дело с лошадьми и ссориться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями, жившими в Византии во II веке, работали камнетесами, но все деньги, заработанные на строительстве, отдавали бедным, а сами постоянно молились. Когда-то с помощью молитв они смогли исцелить мужчину, которому каменный осколок повредил глаз. Вскоре братья были приговорены к страшной смерти из-за своей веры в Христа.

Что нельзя делать 31 августа:

иметь дело с лошадьми;

ссориться;

мыть окна.

Народные приметы и поверья:

кони фыркают и перебирают ногами — погода ухудшится;

заря темно-красного цвета – к ветреной и мокрой погоде;

облака плывут низко – скоро будет непогода.

День ангела празднуют:

Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.

Также в этот день:

1898 год — официальное открытие Киевского политехнического института;

1907 год — создана Антанта;

1919 год — УГА и Действенная армия УНР освободили Киев от большевиков;

1995 год — на околоземную орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1.