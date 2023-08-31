Как убрать запах пота: 6 эффективных домашних средств, которые работают

Когда мы находимся в закрытом и жарком помещении и сильно потеем, то испытываем смущение и думаем, что от нас неприятно пахнет. Что ж, это случается со всеми, но вы должны знать о средствах, которые помогут справиться с неприятным запахом пота.

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В отличие от распространенного мнения, пот — не единственный фактор, вызывающий неприятный запах тела. Вы можете сильно потеть и при этом не иметь неприятного запаха. Разве это не удивительно? Обратное также возможно: вы можете вообще не потеть, но запах из подмышек все равно будет ощущаться. Запах возникает главным образом из-за взаимодействия бактерий с потом на коже. Если вас раздражает неприятный запах под мышками и вы задаетесь вопросом, как навсегда избавиться от него, у нас есть несколько советов и приемов, которые могут оказаться вам полезными. Об этом пишет Pharm Easy.

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Что вызывает неприятный запах подмышек?

Фото: Freepik

Когда мы потеем, жир, соль и вода, присутствующие в поте, смешиваются с бактериями, уже присутствующими на нашей коже, в результате чего появляется запах. Пища, которую мы едим, гормоны и лекарства также могут играть роль в появлении запаха из подмышек. Это может случиться с кем угодно, но некоторые люди более восприимчивы к появлению неприятного запаха тела, чем другие. Вот некоторые факторы, которые могут привести к появлению неприятного запаха под мышками:

ваши гены могут сделать вас более склонными к появлению неприятного запаха под мышками;

состояние стресса или беспокойства;

упражнения;

жаркая погода;

лишний вес;

определенные заболевания также могут привести к развитию своеобразного запаха из подмышек;

подагра;

инфекционные заболевания;

заболевания печени и почек;

диабет;

менопауза;

заболевания щитовидной железы;

серосодержащие продукты: лук, капуста, брокколи, цветная капуста, красное мясо и чеснок;

другие продукты, вызывающие неприятный запах тела: кофеин, алкоголь, острый соус или другие острые продукты, специи, такие как карри или тмин.

Фото: Freepik

Это сам по себе симптом, который может быть индикатором основного заболевания или просто вызван определенными внешними условиями, такими как жаркая погода.

Неприятный запах пота может доставлять массу неудобств и причинять дискомфорт во время повседневной деятельности. Вы можете подумать: "Как избавиться от запаха под мышками?" Есть несколько домашних средств от неприятного запаха под мышками, которые вы, возможно, захотите попробовать.

Лимонный сок

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая убивает бактерии. В качестве средства от неприятного запаха под мышками можно взять лимон, выжать из него сок, а затем смешать этот сок с водой. Вы можете налить лимонный сок в распылитель и распылить его на подмышки. Вы также можете нанести немного этой смеси прямо на подмышки, если у вас нет распылителя.

Пищевая сода

Фото: Freepik

В коже есть натуральные кислоты, которые пищевая сода может сбалансировать, что в свою очередь, поможет уменьшить неприятный запах пота. Вы можете взять небольшое количество пищевой соды и смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась полутвердая паста. Нанесите эту пасту на подмышки и дайте ей высохнуть. После того, как она высохнет, смойте.

Яблочный уксус

Яблочный уксус содержит кислоту, которая помогает эффективно уничтожать бактерии. Таким образом, его можно использовать как одно из домашних средств от неприятного запаха подмышек. Вы можете взять несколько капель яблочного уксуса и развести его в небольшом количестве воды. Затем можете налить разбавленную воду в пульверизатор и распылить ее на подмышки или просто нанести приготовленную смесь с помощью ватного тампона.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума может помочь эффективно убить бактерии, которые вступают в реакцию с потом и вызывают неприятный запах. Из порошка куркумы приготовьте не слишком жидкую пасту, нанесите приготовленную смесь на подмышки и оставьте на некоторое время. Затем смойте. Регулярное использование этого средства может оказаться хорошим средством от неприятного запаха под мышками.

Антибактериальное мыло

Вы можете использовать антибактериальное мыло, которое помогает уменьшить количество бактерий на коже и тем самым снизить вероятность появления неприятного запаха тела. Принимая ванну, обязательно уделите внимание подмышкам и тщательно очистите их, чтобы уменьшить бактериальную нагрузку. Возможно, это одно из самых простых домашних средств от неприятного запаха под мышками, которое вы можете попробовать.

Одежда

Фото: Getty Images

Ношение свободной одежды из хлопка поможет уменьшить неприятный запах тела. Может быть полезно носить одежду из влагоотводящей ткани. Бюстгальтеры и нижнее белье из этой ткани будет прекрасным решением. Регулярная стирка и ношение чистой одежды также помогут уменьшить неприятный запах под мышками.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту