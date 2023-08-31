Холостая Луна в сентябре 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в сентябре 2023 года?

1 сентября 13:31 — 16:25

3 сентября 14:52 — 18:01

5 сентября 19:44 — 23:07

8 сентября 01:17 — 08:00

10 сентября 15:46 — 19:36

12 сентября 18:05 — 13 сентября 08:17

15 сентября 16:49 — 20:44

18 сентября 04:07 — 07:57

20 сентября 13:25 — 17:05

22 сентября 22:32 — 28:19

24 сентября 23:05 — 25 сентября 02:28

26 сентября 15:39 — 27 сентября 03:17

28 сентября 23:57 — 29 сентября 03:17

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS