Холостая Луна в сентябре 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в сентябре 2023 года?
1 сентября 13:31 — 16:25
3 сентября 14:52 — 18:01
5 сентября 19:44 — 23:07
8 сентября 01:17 — 08:00
10 сентября 15:46 — 19:36
12 сентября 18:05 — 13 сентября 08:17
15 сентября 16:49 — 20:44
18 сентября 04:07 — 07:57
20 сентября 13:25 — 17:05
22 сентября 22:32 — 28:19
24 сентября 23:05 — 25 сентября 02:28
26 сентября 15:39 — 27 сентября 03:17
28 сентября 23:57 — 29 сентября 03:17
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS