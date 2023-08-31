Холостий Місяць у вересні 2023: коли буде і що не можна робити

Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.

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Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.

Коли Місяць без курсу буде у вересні 2023 року?

1 вересня 13:31 — 16:25

3 вересня 14:52 — 18:01

5 вересня 19:44 — 23:07

8 вересня 01:17 — 08:00

10 вересня 15:46 — 19:36

12 вересня 18:05 — 13 вересня 08:17

15 вересня 16:49 — 20:44

18 вересня 04:07 — 07:57

20 вересня 13:25 — 17:05

22 вересня 22:32 — 28:19

24 вересня 23:05 — 25 вересня 02:28

26 вересня 15:39 — 27 вересня 03:17

28 вересня 23:57 — 29 вересня 03:17

Місяць без курсу: що не можна робити

ухвалювати серйозні рішення;

робити важливі справи;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати в поїздки;

здійснювати великі покупки;

робити уколи краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати або дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS