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Стиль жизни

Энн Хэтэуэй стала лицом косметического бренда Shiseido (видео)

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Фото: Getty Images | Энн Хэтэуэй

Звезда экрана в восторге от ценностей японского бренда и рада новому сотрудничеству.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй стала новым амбассадором японского косметического бренда "Shiseido". Об этом они сообщили в Instagram.

Оскароносную звезду назвали лицом линии Shiseido Vital Perfection в новом черно-белом видео. Она сказала, что испытывает огромное восхищение и уважение к бренду.

"Для меня такая честь, что они почувствовали, что я соответствую. Это бренд, который на протяжении многих поколений был синонимом высочайшего качества; у них такая честность", — сказала актриса Vogue.

"Я просто очень, очень взволнована, что они почувствовали, что я человек, который может это эффективно отразить".

То, что знаменитость представляет, это крем, который обещает "подтянуть и укрепить кожу, чтобы показать резко восстановленный и утонченный цвет лица с обновленной полнотой".

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Одна баночка такого средства стоит 140 долларов.

"Мы рады объявить @annehathaway новым амбассадором бренда нашей коллекции VITAL PERFECTION. Мы все имеем неиспользованный потенциал внутри — мы просто должны его искать. Это вдохновение VITAL PERFECTION, нашей линейки ухода за кожей, которая использует передовые технологии, чтобы раскрыть ваш потенциал. Почувствуйте силу собственных возможностей", — отмечают представители японского бренда.

Энн Хэтэуэй

На вопрос, чем Хэтэуэй больше всего восхищается в бренде, она объяснила: "Забота, продуманность, строгость и страсть"

"Вау! Так роскошно", "Богиня", "Великолепно", — комментируют видео поклонники звезды фильма "Дьявол носит Prada".

Напомним, Энн Хэтэуэй заметили во время прогулки с мужем и сыном.

Также Фокус писал о съемке Энн Хэтэуэй для Bulgari.