Энн Хэтэуэй снялась в стильной рекламе для ювелирного бренда Bulgari

Энн продемонстрировала не только драгоценности, но сумочки.

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Энн Хэтэуэй, которая является амбассадором ювелирного бренда Bulgari, снялась для новой рекламной кампании. Снимки уже появились в Instagram бренда.

На фото она не только продемонстрировала аксессуары из осенней коллекции, но и продемонстрировала, с чем их лучше носить. Как оказалось, лучше всего аксессуары и украшения Bulgari сочетаются с оверсайз пиджаками и короткими юбками.

Энн Хэтэуэй с одной из шикарных новых сумочек Фото: Bulgari Энн Хэтэуэй с одной из шикарных новых сумочек Фото: Bulgari

Наряды для Энн подбирала известная стилистка Эрин Уолш.

Так, на фото Энн продемонстрировала яркие сумки из серии Serpenti — зеленую с ремешком-цепочкой и ярко-розовую на длинном ремне.

А также очаровательную сумочку Serpentine mini tote с ручкой в виде змеи.

Автором съемки выступил известный фотограф Крис Коллс.

Фото: Bulgari Фото: Bulgari Фото: Bulgari

Ранее Энн Хэтэуэй блистала в украшениях Bulgari в Каннах, став новым послом ювелирного бренда. Тогда она появилась в роскошном сапфировым ожерелье из новой коллекции высокого ювелирного искусства Mediterranean Reverie.

Энн Хэтэуэй появилась на премьере фильма "Время Армагеддона" в безупречном образе: на ней было элегантное мерцающее платье-футляр от Armani Privé, которое сапфировое ожерелье идеально дополняло.

Колье украшено редким сапфиром огранки "кушон" весом 107,15 карата из Шри-Ланки. Изделие, изготовленное из платины, также украшено множеством других сапфиров и бриллиантов.

Недавно 40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и ее 26-летняя коллега по цеху Зендея снялись в рекламной кампании люксового ювелирного дома Bulgari под названием "Неожиданные чудеса".

Режиссером видео, которое длится две с половиной минуты, является Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссер, сценарист и писатель, снявший такие фильмы, как "Последствия любви", "Друг семьи", "Молодость" и "Рука Бога".